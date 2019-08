16 gobernadores van a la Corte para reclamar contra las medidas de Macri

Luego de tres años de complicidad con las políticas de ajuste, los mandatarios provinciales ahora reclaman contra las consecuencias fiscales de las últimas decisiones del Gobierno nacional.

26 de agosto

La sangre llegó a tribunales. Más concretamente a la Corte Suprema de Justicia. Los gobernadores de 16 provincias decidieron presentar recursos ante el máximo tribunal de país para garantizarse los recursos que, afirman, les retacean las últimas medidas del Ejecutivo nacional

En la mañana de este lunes, los fiscales de cada distrito se presentaron en la sede de los tribunales federales para realizar el pedido. Su objetivo es lograr que la Corte declare la inconstitucionalidad de la baja del IVA y de Ganancias.

Ambas medidas fueron anunciadas por Macri luego de la dura derrota electoral de las PASO. Lo recuadado por esos impuestos es coparticipable hacia las provincias, por lo que los mandatarios consideran afectados sus recursos.

Las cautelares presentadas por cada distrito no buscan frenar las medidas económicas anunciadas pero “si no para que no se saquen fondos a las provincias".

De la totalidad de distritos provinciales, cinco son gobernados por mandatarios que pertenecen actualmente a Juntos por el Cambio. De las 19 provincias restantes, Córdoba, Chaco y Entre Ríos no se presentaron con este reclamo.

En el caso de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti hay que contabilizar la buena relación que tiene con el presidente Macri y la distancia hacia el espacio que encabeza Alberto Fernández.

En el caso de Chaco, según diversas fuentes, se halla avocado a una negociación con el Ejecutivo nacional, intentando salvar la situación sin tener que recurrir a la Justicia. Según las mismas fuentes, Entre Ríos prepara una presentación de similares características a las que fueron presentadas este lunes.

Las presentaciones realizadas se hallan a tono con el documento publicado por los gobernadores el pasado miércoles. En el mismo cuestionaban las consecuencias fiscales de las medidas del gobierno nacional.

Durante más de tres años los gobernadores fueron aliados fundamentales del macrismo a la hora de sostener las políticas de ajuste. Vale como ejemplo señalar el Pacto Fiscal que permitió avanzar en la (contra) reforma previsional.