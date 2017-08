"A Santiago se lo llevó la Gendarmería, sólo porque estaba ahí", dijo la madre de Maldonado

26 de agosto

Stella Maris Peloso, la madre de Santiago Maldonado, afirmó que a su hijo, desaparecido desde el 1° de agosto, "se lo llevó Gendarmería" y que integrantes de esa fuerza de seguridad "se lo llevaron sólo porque estaba ahí", en referencia al corte de la ruta 40 en el que el artesano y tatuador fue visto por última vez.

"Es amigo de todos, pero no es de RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). No sé qué habrán hecho ellos, si son forajidos como dicen. Pero Santiago no es de ellos", señaló Enrique Maldonado, padre del joven. (Télam)