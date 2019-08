A días de las PASO, la Iglesia redobla la crítica al Gobierno por el abandono a los pobres

El presidente de Caritas Argentina, monseñor Carlos Tissera, denunció la falta de respuesta del Estado nacional y de la Provincia. Apuntó el aumento de la demanda de comida y a la inflación.

6 de agosto

Monseñor Carlos Tissera, obispo de Quilmes y titular de Caritas Argentina advirtió que “hay historias muy tristes de niños que no tienen la comida necesaria para ir a la escuela. Están desnutridos, se desmayan” e indicó que “hay programas del gobierno que se mantienen, pero son insuficientes. No dan nuevos cupos. Se desactualizó el dinero que nos da el Estado”.

“Creció fuertemente el reclamo de alimentos, hay gente que no puede ni trasladarse”, indicó Tissera. Luego agregó que “los programas de hoy resultan insuficientes” y que “la situación duele y no sé cómo seguirá esto”.

“Hay asociaciones civiles que he visitado últimamente que están sacando casi 300 platos diarios”, agregó a El Destape Radio y que “hay desnutrición en los niños porque la comida que se da no es nutritiva, hay mucha gente que come solo una vez al día, esto es una realidad y es preocupante”.

“Hablamos con el Ministerio de Desarrollo Social, pero no nos dan lo que necesitamos”, reveló y dijo que la mandataria de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, tampoco les dio respuesta: “No abarca la cantidad de gente que nos pide comida. Ya le dije a la gobernadora que estos planes no son suficientes. Necesitamos que nos aumenten lo que nos dan porque no estamos cubriendo ni el 60% de nuestra demanda”.

Sobre los adultos mayores, el sacerdote afirmó que “hay abuelos que toman los medicamentos diarios día por medio porque nos les alcanza y todo eso duele mucho” y que “hay falta de sensibilidad en el gobierno, está reflejado. La gente está sufriendo y uno escucha otras temáticas”.