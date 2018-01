A la espera de cambio en la tasa de interés el dólar registró un nuevo salto

Hoy el Banco Central anunciará si hace cambios en la tasa de interés, a la espera de una modificación a la baja el mercado respondió con una nueva suba en su cotización.

9 de enero

Hoy el Banco Central (BCRA) anunciará la modificación en las tasas de interés, se estima que la entidad anuncie una baja de aproximadamente 200 puntos básicos en la tasa de interés de referencia, que en la actualidad está en el 28,75 %. Las expectativas de un recorte de las tasas podrían tener un impacto en el precio del dólar debido a que podría caer la rentabilidad de las LEBACS.

El dólar minorista avanzó 13 centavos tras tocar un pico de 20 y cerró a $ 19,34 pesos, según el promedio que realiza el BCRA. De esta forma, la divisa se acerca al récord de $ 19,46 alcanzado el 28 de diciembre pasado.

El dólar Banco Nación (BNA) cerró 20 centavos arriba a $ 19,30, el dólar mayorista sumó 17 centavos y terminó por primera vez a $ 19,03. El volumen operado en el segmento contado fue de U$S 550,059 millones, sin que se registraran operaciones en futuros MAE. El dólar blue operaba a $ 19,56.

La suba del billete verde ya comenzó a repercutir en distintos ámbitos, como en el mercado de créditos hipotecarios. Debido al incremento que se registró en su cotización la última semana, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y titular del Programa Procrear, Ivan Kerr, señalo ayer que extenderán hasta fines de marzo el plazo para aquellos que ingresaron al Plan Procrear, puedan conseguir el dinero necesario para realizar la operación inmobiliaria.

“Para los que estaban buscando propiedad y tenían un crédito aprobado y la reciente suba del dólar los perjudicó, anunciaremos que les vamos a dar una prórroga al vencimiento que tenían para poder efectivamente tomar un crédito, para que así puedan juntar esa diferencia”, dijo Kerr.

Alertados por las señales del mercado un día antes de anuncio de cambio de tasas, el ministro del Interior Rogelio Frigerio aseguró ayer que “no hay ninguna posibilidad de una corrida cambiaria”.

“Tenemos un tipo de cambio libre, flexible. Nos tenemos que acostumbrar a eso, a que el dólar suba y baje. No hay una corrida. Tenemos récord de reservas en el Banco Central y son esas reservas las que van a impedir cualquier cimbronazo o cualquier corrida”, dijo el funcionario.

El periodista especializado en economía Guillermo ‘Willy’ Kohan señalo en su columna radial, que pese a lo decida hacer por el BCRA, no ve que vaya a pasar “nada dramático en el mercado financiero”. Aseguró que “los profesionales del dinero lo que están evaluando es donde hay que vender los dólares para volver a subirse a la tasa de la Lebac, que no será 29 será 25 %. Y si el dólar llegara a saltar de $ 19.50 o de $ 20, una tasa de 25 %, no está nada mal para una inflación de 20 %”. “Me parece que el problema del déficit fiscal, el ingreso de dólares y la bicicleta con las Lebacs va a seguir, tal vez con rendimiento más acotado y con un escalón más”, auguró Kohan.

Algunas de las causas que explican los movimientos del tipo de cambio tienen que ver con la especulación financiera, la de los productores agrarios que retienen cosecha a la espera de mayor cotización, una mayor demanda estacional del dólar debido al período de vacaciones, entre otras. Sin embargo, los principales perdedores de una devaluación son los trabajadores, mientras que como señaló Kohan, los que siguen ganando son los especuladores.