A pesar de las críticas, Caputo defendió la colocación del bono a cien años

El ministro de Finanzas volvió a defender la operación del bono a un siglo, realizado por teléfono y sin road show. Economistas y políticos criticaron la medida. Sigue el endeudamiento.

21 de junio

La decisión del Gobierno Nacional de colocar deuda a 100 años de plazo con un rendimiento del 7,9 % cosechó las críticas de economistas y políticos que calificaron ese costo de "elevado". Sin embargo, en una entrevista publicada por el diario Clarín, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, defendió nuevamente la operación, y se jactó de obtener la colocación por teléfono y sin road show.

Caputo afirmó que en la emisión a cien años se ganó “alargar plazos” y aseguró que “el cupón de interés es más bajo al de nuestro bono de 30 años”.

El ministro de Finanzas señaló que “no hubo road show porque no era necesario hacerlo. Es la ventaja de haber recuperado la credibilidad y la confianza” y añadió que “hicimos un conference call y fue suficiente”. Para que los especuladores operen con sólo una llamada telefónica, evidentemente la ganancia esperada es grande.

Más cuestionamientos al endeudamiento por un siglo

Varios especialistas criticaron la operación del Gobierno por U$S 2.750 millones. El director del Observatorio de Deuda Externa de la UMET, Arnaldo Bocco, advirtió por la política de endeudamiento del Gobierno para encarar "el desajuste fiscal", al destacar que asumió con U$S 243.000 millones y hoy por encima de U$S 300.000 millones.

Bocco, en diálogo con radio Cooperativa, sostuvo que "es una posición exótica, se denomina bono a perpetuidad que el gobierno salió a demostrar que el país estaba en condiciones de salir a los mercados, pero lo hace a una tasa de interés extraordinariamente alta".

Ramiro Castiñeira, de Econométrica, consideró en Radio Nacional que un rendimiento de casi 8 % es "elevado dado el contexto" y comparó que un bono de Estados Unidos, por ejemplo los de 30 años, tiene una tasa de interés del 3 %".

Castiñeira declaró que "Argentina si hace bien las cosas va a bajar el riesgo país, en esta operación está casi en torno a 500 puntos. Si Argentina logra acomodar las cuentas públicas baja el riesgo país y esta misma deuda la podría refinanciar a tasas más baratas".

El incremento de la deuda por parte de Cambiemos y los planes para pagarla serán una pesada hipoteca para el pueblo trabajador. (LID)