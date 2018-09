ACUERDO FONDO: El Gobierno recibirá hasta U$S 5.000 millones extras del FMI

Siguen las negociaciones con el organismo y se espera una ampliación de fondos entre U$S 3.000 y U$S 5.000 millones que se suman al monto original de U$S 50.000 millones. Dólares que exigirán más ajuste.

24 de septiembre

Mientras Mauricio Macri está en Nueva York rindiendo cuentas al capital imperialista, ya habría un principio de acuerdo con el FMI para una ampliación de fondos entre U$S 3.000 y U$S 5.000 millones que se sumarán al monto original de U$S 50.000 millones.

"Estamos negociando para adelantar todos los fondos del acuerdo inicial, a esto se le suma una extensión del préstamo original de U$S 5.000 millones. Ese es el tope que el FMI considera que puede otorgar por encima para una ampliación", afirmó una fuente oficial al diario Ámbito.

Se espera que el anuncio del nuevo acuerdo sea mañana o miércoles, con Dujovne y el presidente del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, en una probable conferencia de prensa.

La semana pasada Marcelo Bonelli en Clarín adelantó que la ampliación del acuerdo rondaría los U$S 20.000 millones, pero parece que el FMI sólo estaría dispuesto a entregar una cuarta parte.

La semana pasada el Gobierno tuvo una semana de relativa calma, el dólar y el riesgo país cedieron por la presentación del Presupuesto de ajuste exigido por el FMI, y a la espera de las negociaciones con el organismo para adelantar los fondos.

"Semana primaveral" que no puede ocultar la fragilidad de la situación económica que ya mostró los primeros síntomas de la crisis con el desplome de la actividad económica y el aumento de la desocupación. Los próximos meses serán peores, la estanflación está en curso. La tregua de los "mercados" puede durar poco.

Macri buscará convencer al capital financiero que puede llevar adelante el plan de “déficit cero” que le prometió al FMI. El mandatario tratará de obtener la foto con los principales presidentes de visita en la Asamblea General de la ONU en Nueva York como “respaldo” a su plan.

A horas del nuevo paro general, está aún por verse que Cambiemos pueda profundizar el ajuste. El plan de guerra contra el pueblo trabajador está en marcha, pero la disposición a resistir también. (LID)