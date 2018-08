Acindar, un pez gordo del acero, investigada por abuso de posición dominante

El Gobierno ordenó una investigación de oficio sobre Acindar por abuso de posición dominante. La empresa acusada de supuestas prácticas anticompetitivas produce cerca del 70 % de los aceros no planos del país.

8 de agosto

Otra mala noticia para los empresarios nacionales, mientras cada día aumentan los arrepentidos en la investigación del pago de coimas millonarias para la adjudicación de obras públicas- Cuadernogate- ayer desde la Secretaría de Comercio de la Nación y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) iniciaron una investigación contra Acindar.

Se sospecha que la empresa productora del 70 % del acero no plano, perteneciente al Grupo ArcelorMittal, podría incurrir utilizando a su poder favor ese poder de mercado en conductas anticompetitivas basándose en un relevamiento previo hecho entre abril de 2017 y junio de 2018.

"De la investigación de la CNDC surge que la empresa Acindar tendría una posición dominante en el mercado de aceros no planos y habría indicios de que podría estar abusando de dicha posición. Acindar cuenta con una participación estable en la producción nacional del 68% (promedio entre 2013 y 2016). Los aceros no planos son un producto con fuerte incidencia en la industria de la construcción, destacándose las barras de acero para hormigón armado (varillas corrugadas) que representan alrededor de 40% de las ventas de aceros no planos en la Argentina", detalla Comercio en un comunicado.

Y agregó: "En este caso en particular se trata de un sector, el de la construcción, que es de gran importancia en la actividad económica y el empleo y con efectos sobre toda la economía, por lo que toda medida que logre mejorar las condiciones de competencia del mercado tiene una gran relevancia", dijo el presidente de la CNDC, Esteban Greco.

Ante la acusación desde la empresa fundada por el ingeniero Acevedo respondieron a través de un comunicado de prensa que se "puso a disposición del organismo toda la documentación a su alcance para una rápida y eficaz resolución de la cuestión". También destacaron "su política de trabajo en la industria local, ajustada -desde hace más de 75 años- a todas las normativas de mercado vigentes y con estricta vigilancia de las prácticas legales".

Un dato curioso y de la historia de la poderosa Acindar que lidera un mercado que en 2017 tuvo una producción de acero crudo por 4,62 millones de toneladas, fue que su fundador el ingeniero Arturo Acevedo , estuvo al frente de la siderúrgica estatal Somisa y fue Ministro de Obras y Servicios Públicos en 1961, bajo la presidencia de Frondizi.

Hay prácticas que no cambian como la ligazón de los empresarios que componen la patria contratista de ayer y de hoy. (LID)

Fotografía: En Foco XXI – El Ciudadano