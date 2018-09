Acuerdo FMI: Lagarde afirmó que consideran una “reformulación de los pagos”

La titular del organismo sostuvo que las medidas de austeridad anunciadas por Macri serían un "determinante clave" de la política fiscal. Los fondos estarán disponibles si avanzan con el ajuste.

12 de septiembre

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, sostuvo al diario Financial Times que las nuevas medidas de ajuste anunciadas por Mauricio Macri, serían un "determinante clave" de la política fiscal en el futuro y agregó que están analizando si el Gobierno puede cumplir con las metas prometidas. Para el año próximo se proyecta un déficit cero.

Ante el pedido del Gobierno argentino al FMI para adelantar los fondos para 2019, Lagarde confirmó que están considerando la solicitud de una "reformulación " de los pagos.

La titular del organismo declaró que el FMI buscaba una política monetaria que tuviera "claridad, transparencia, información adecuada y debida para los operadores del mercado y una mejor comunicación".

La pobreza aumentará en los próximos meses por la crisis como anticipan la mayoría de los especialistas. Ante las mayores consecuencias sociales que se esperan, Lagarde sugirió que era esencial continuar centrándose en los sectores vulnerables de Argentina.

En la Carta de intención se incluyó una “salvaguarda” para un gasto adicional destinado a los sectores de menores ingresos si empeoran las condiciones sociales de hasta $ 13.500 millones en 2018 y un 0,2 % del PBI en los años siguientes.

En tanto, Lagarde afirmó que "si el presidente Macri incluye reformas serias en su plan, entonces lo veremos, evaluaremos el impacto en la situación macroeconómica de Argentina, determinaremos la sostenibilidad de la deuda y trabajaremos con ellos". Es decir, los fondos estarán si se avanza con el plan de mayor ajuste.

En ese camino el Gobierno ayer se reunió con los gobernadores para avanzar con un presupuesto de mayor recorte del gasto y compartir entre nación y provincia los costos del ajuste.

Por su parte, Christine Lagarde advirtió que las tensiones entre EE. UU. y China podría generar un "shock" en los ya golpeados “mercados emergentes”. Además, indicó que podría tener un “impacto considerable en el crecimiento chino” y que “dispararía” las vulnerabilidades entre sus vecinos asiáticos.

Para la titular del organismo “el comercio es una herramienta y un motor para el crecimiento que no debería estar bajo amenaza, en este momento en particular”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se prepara para imponer nuevos aranceles sobre U$S 200.000 millones a las importaciones chinas, lo que intensifica las tensiones de Estados Unidos con Pekín. China prometió tomar represalias, y el mandatario de EE.UU. sostuvo que está dispuesto a gravar otros U$S 267.000 millones en productos chinos en respuesta, según publicó el Financial Times.

Sobre las crisis de Argentina y Turquía si es posible que se extiendan a otros “países emergentes”, Lagarde afirmó que su equipo técnico aún no ve un efecto “contagio” en múltiples países, pero advirtió que “esto puede cambiar rápidamente”.

Las negociaciones entre Argentina y el FMI continúan, aún no se conoce la letra chica del acuerdo. Sin embargo, el Gobierno ya adelantó medidas de mayor ajuste, déficit cero para el año próximo. Las declaraciones de Lagarde confirmarían que el organismo espera “reformas serias” para adelantar los desembolsos. (LID)