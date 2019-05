Acuerdo político: Frigerio confirmó que "esta semana" convocarán a Cristina Kirchner

El ministro del Interior aseguró que la exmandataria "tiene que formar parte" del pacto del Gobierno. Cuáles son los 10 puntos que plantea Cambiemos.

6 de mayo

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que Cristina Kirchner "tiene que formar parte" del acuerdo de consensos básicos que impulsa el presidente Mauricio Macri y que en el transcurso de esta semana "probablemente" será convocada.

De esta manera, el ministro de Interior ratificó que la invitación será personalmente o a través de algunos de sus asesores.

"Probablemente esta semana sea convocada (Cristina Kirchner) a título personal o a través de alguno de los miembros importantes de este espacio político", respondió en radio La Red al ser consultado sobre cuando sería el llamado a la senadora de Unidad Ciudadana.

En el entorno de la exmandataria, dejaron trascender si hubiese un llamado de la Casa Rosada, no aceptaría discutir a libro cerrado los diez puntos básicos que plantea el acuerdo.

"Me parece un poco oportunista, una pantomima, la convocatoria del Gobierno a Cristina. Tuvieron tres años y medio para hacer una convocatoria al diálogo y no lo han hecho", enfatizó Juan Grabois dirigente de Frente Patria Grande y uno de quienes funciona como vocero de la exmandataria.

"Es evidente que es resultado de la crisis que generaron las políticas del Gobierno, el bajo nivel de aceptación de Macri, y tiene más que ver con una estrategia electoral que con una verdadera vocación de diálogo", apuntó en Radio La Red.

"Hablar no le hace mal a nadie pero a tan poquito de las elecciones, ellos que tienen el objetivo de perjudicar a Cristina, me llama la atención que llegue este planteo, sobre todo si uno lee los 10 puntos -señaló- Deberían reflexionar por qué la palabra pobreza, trabajo o salud y educación no están ahí; los temas que preocupan al pueblo hoy no están, solo lo que preocupa a los mercados. No creo que sea algo con lo que Cristina esté de acuerdo".

"La expresidenta tendrá que evaluar la convocatoria con mucho cuidado para que no sea una trampa", concluyó.

Cristina Kirchner se encuentra en la preparación de la presentación de su libro "Sinceramente" en la Feria del Libro este jueves, lo que significara su reaparición pública.

"La convocatoria a esta búsqueda de consensos básicos no tiene que excluir a nadie y por supuesto Cristina Kirchner representa una parte importante del electorado y debe formar parte de esta mesa", expresó el funcionario en radio La Red.

Frigerio también opinó respecto a las negativas a la convocatoria del acuerdo de Sergio Massa y Roberto Lavagna.

"Esto intentó trabajarse sin que tomara estado público a partir de la semana pasada y aquellos que no habían sido convocados la primera reacción no fue la mejor", señaló el funcionario.

El domingo, a través de un texto publicado en redes sociales, el líder del Frente Renovador criticó el llamado al diálogo duramente y dijo que no se puede buscar consensos por WhatsApp.

"En esta semana y los próximos días vamos a poder sentarnos a dialogar con todos y vamos a encontrar un consenso mayoritario respecto a la necesidad que tiene Argentina de alcanzar acuerdos mínimos, básicos de gobierno", expresó.

El ministro dijo que no se trata de "un contrato de adhesión" o un "decálogo de verdades reveladas", sino que es un principio de diálogo para llegar a un acuerdo.

Los 10 puntos del acuerdo del Gobierno

1) Lograr y mantener el equilibrio fiscal

2) Sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos.

3) Mayor integración al mundo, promoviendo el crecimiento sostenido de nuestras exportaciones

4) Respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica, elemento clave para promover la inversión

5) Creación de empleo a través de una legislación laboral moderna

6) Reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos

7) Consolidación un sistema previsional sostenible y equitativo

8) Consolidación de un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político

9) Asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente

10) Cumplimiento de las obligaciones con nuestros acreedores.