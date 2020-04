Advierten que la mitad de los empleos está en riesgo y la desocupación llegaría a 13% este año

Distintos estudios privados remarcan las dificultades de las empresas para acceder al financiamiento del Estado. ¿Cuáles serán las consecuencias?.

20 de abril

Los especialistas esperan que este escenario de freno a la economía con muchas empresas inactivas o con sus ventas casi destruídas, se traduzca eventualmente en reducciones de salario, suspensiones y despido de trabajadores.

Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA) mostró que el 72% de las empresas tuvo una caída en las ventas superior al 60% y el 87% de ese universo tiene dificultades para pagar sueldos: un 64% manifiesta que no podrá abonarlos y otro 23%, que solo podrá depositar la mitad. Y, para empeorar las cosas, un 80,5% no pudo acceder a créditos bancarios.

Consultado sobre este escenario, Pablo Dragún, director del Centro de Estudios de la UIA, dijo que la prohibición de realizar despidos que rige hasta fines de mayo, "es positiva para contener la cuestión social", pero que "las empresas que no están produciendo nada necesitan tener herramientas para bajar sus costos".

El artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo permite realizar suspensiones y que las remuneraciones sean no contributivas, lo que hace bajar el costo laboral. "Hay un diálogo para establecer también un mecanismo ágil para lo que es el personal no comprendido en los convenios de trabajo para que se pueda aplicar esta solución. Es una posibilidad con el fin de preservar los empleos en el largo plazo y garantizar la sostenibilidad de las empresas, como plantea la Organización Internacional del Trabajo", dijo a La Nación.

Según la UIA, las empresas más comprometidas son las de mano de obra intensiva que no están produciendo. "Por un lado, las esenciales son las que tienen más posibilidad de ir manteniendo el empleo, pero también es cierto que en algunos trabajos no se puede hacer home office, en otros se va a la planta y en otros no se puede ni lo uno ni lo otro. Hay que establecer un mecanismo que diferencie los ingresos por ese lado para mantener la cuestión equitativa también en la planta. Es difícil de estimar un impacto en el empleo actualmente, pero es cierto que lo que sale de nuestra encuesta es que se dificulta el pago de haberes en esta situación en que hay poca ayuda financiera, más allá de los esfuerzos que está haciendo el Gobierno", completó Dragún.

Por su parte, Soledad Pérez Duhalde, directora de Operaciones de la consultora Abeceb, dijo a La Nación que el desempleo llegaría en promedio al 13% este año, frente al 9,8% de 2019, con una caída del salario real del 6%. Esto si la cuarentena se levante gradualmente después del 26 de abril.

"Los despidos están suspendidos para empleados formales, pero la cuarentena impacta de lleno en todo lo que es comercio en el conurbano bonaerense. Y a nivel sectorial, a lo largo del año vas a seguir necesitando asistencia para rubros como el comercio, el turismo y el entretenimiento, que no van a generar empleos y van a seguir acotados por las disposiciones del Estado y las medidas de autocuidado de las personas", detalló.

En cuanto a las suspensiones, pronosticó "se pagarán los sueldos, pero va a haber un avance de las empresas en la reducción laboral", vaticinó.

En Abeceb señalan que los grandes centros urbanos (con excepción de la Capital Federal) resultan los más afectados por la cuarentena, dadas la elevada informalidad y la baja proporción de empleo público.

De acuerdo con un informe de Ecolatina, la pandemia pone en riesgo la mitad de los puestos de trabajo, y los más afectados serían los casi 5 millones de asalariados informales y más de 4 millones de cuentapropistas. Otros trabajos en riesgo, aunque en menor medida, serían los asalariados privados que trabajan en pymes, dependiendo del sector de que se trate y la capacidad financiera de la empresa para solventar. Y los más protegidos en este momento serían los asalariados formales públicos (3 millones de personas). (IProfesional)