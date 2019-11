Advierten que la salida de depósitos en dólares volvió a acelerarse a casi u$s300 millones diarios

Los retiros se aceleraron fuertemente el jueves y viernes previos a la elección del 27 de octubre y continuaron cerca de ese nivel el lunes y martes

1ro de noviembre

Los retiros de depósitos en dólares se aceleraron fuertemente el jueves y viernes previos a la elección del 27 de octubre (a un promedio de 300 millones diarios), y continuaron cerca de ese nivel el lunes y martes pasados, ya con súper cepo al dólar, según lo afirmó Amílcar Collante, economista (UNLP) y miembro de CESUR (Centro de Estudios Económicos del Sur)

Según los números del BCRA, el lunes salieron de los bancos u$s312 millones y el martes u$s251 millones. Hasta este nuevo impulso de la corrida, durante gran parte de octubre, la salida de depósitos se había desacelerado por debajo de los U$S 100 millones promedio diarios.

"Para tener una idea de la magnitud de la corrida que soportaron hasta ahora los bancos: los depósitos en dólares en los bancos cayeron de U$S 32.503 millones el viernes previo a las PASO a U$S 19.302 millones el 29/10 (último dato oficial disponible). Es decir que en el acumulado desde las PASO salieron del sistema U$S 13.201 millones, un caída del 40,6% de los depósitos", indicó Collante en planm.com.ar.

El economista destacó que "la evolución de los depósitos en dólares son una variable para monitorear de cerca. Si se mantiene la salida en los niveles de los últimos 4 días hábiles (dos previos y dos posteriores a la elección) puede ser un factor adicional de inestabilidad en la transición política hasta el 10 de diciembre".

"El Central endureció el cepo a un límite muy bajo (200 millones de dólares) y con eso se garantizó que la venta de reservas para contener al dólar desaparezca. Sin embargo, si el súper cepo, como es de esperar, amplía la brecha del dólar oficial el dólar paralelo el riesgo es que se acelere la salida de depósitos en dólares por una razón simple: el dólar fuera del banco (en cajas de seguridad o en el colchón) valdrá mucho más que el dólar dentro del banco", añadió.

Por ahora, la liquidez de dólares de los bancos sigue alta. Y pueden responder a los retiros de depósitos sin problemas.

Según el informe diario del BCRA al 28/10, los bancos tienen dólares en efectivo (producto de la cancelación de créditos en dólares a exportadores) por 3.683 millones de dólares.

Además, cuentan con depósitos que están "encajados" (inmovilizados) en el BCRA por u$s8.788 millones (al 28/10). Es decir, que todavía cuentan con más de U$S 12.000 millones para hacer frente a los retiros. En teoría, podrían correr el 60% adicional de los depósitos que quedan en los bancos (U$S 19.300 millones) y aún así habría dólares suficientes para responder.

Collante indicó sin embargo que "cuántos más dólares salgan de los bancos en las próximas semanas, mayores serán las tensiones que efrentará la transición económica por el impacto en la caida de las reservas brutas y el riesgo de que la desconfianza siga escalando antes y después del 10 de diciembre". (IProfesional)