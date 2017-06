Aerolíneas Argentinas tendrá déficit de U$S 170 millones, según Dell’Acqua

El presidente de Aerolíneas Argentinas, aseguró que la compañía cerrará este año con déficit, y afirmó que no ven a las empresas low cost como amenaza.

13 de junio

El presidente de Aerolíneas Argentinas (AA), Mario Dell’Acqua, afirmó ayer que la compañía cerrará este año con un déficit de U$S 170 millones anuales, y aseguró que se preparan bien para el aterrizaje de las empresas low cost.

Dell’Acqua, otrora directivo de Intercargo, desestimó toda posibilidad de avanzar con un proceso de privatización de la empresa aérea y sostuvo que por el contrario su gestión apunta a promover una fase de expansión, a partir de contar con la adquisición de aviones, aumento de rutas y también de pasajeros transportados.

Respecto a la situación económica de la empresa, el titular de Aerolíneas señaló que la empresa con el gobierno anterior (de Cristina Fernández) exhibió "un déficit de U$S 670 millones por año, mientras que dijo que junto con su antecesora, Isela Costantini, "el año pasado bajamos éste a U$S 300 millones y nosotros vamos a terminar por debajo de los U$S 170 millones ".

Dell’Acqua aseguró que el "compromiso" realizado por la gestión de Mauricio Macri es "llegar al 2019 sin déficit" en las cuentas que exhiba la compañía aérea.

En diálogo con radio La Red, el Dell´Acqua afirmó "No vamos a privatizar Aerolíneas Argentinas, si quisiéramos hacer eso lo estamos haciendo mal porque estamos trayendo aviones nuevos, aumentando las rutas, el número de pasajeros, contratando pilotos nuevos".

En cuanto a la llegada de las empresas low cost, el presidente de AA manifestó que "nos estamos preparando muy bien y no vemos a las empresas ’low cost’ como una amenaza sino como una oportunidad de tener una red de aeronavegación más robusta e interconectada".

A diferencia del optimismo de Dell´Acqua, los gremios y los trabajadores vienen denunciando que el ingreso de las empresas low cost perjudicará a la línea de bandera y los puestos de trabajo. Además, del recorte de recursos a Aerolíneas que hizo el Gobierno; y los beneficios que otorgó a las low cost, que ofrecen vuelos baratos a costa de la flexibilización laboral de sus trabajadores y de la baja calidad del servicio.(LID)