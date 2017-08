Afirman que por lo menos cuatro personas vieron cómo Gendarmería se llevó a Santiago

Fernando Jones Huala, hermano Facundo, referente de la comunidad mapuche, sostuvo que hay dos personas más que vieron que Gendarmería se llevó a Santiago pero tienen miedo de atestiguar.

30 de agosto

Fernando Jones Huala, hermano de Facundo, referente de la comunidad Pu Lof en Resistencia, departamento de Cushamen, afirmó que hay por lo menos cuatro personas que vieron como gendarmería se llevó a Santiago, "dos declararon y dos no porque tienen miedo". "No quisieron testificar por miedo a repetir lo de Julio López pero de acuerdo a como se vaya desarrollando la investigación los otros dos testigos están, no están negados al ciento por ciento".

Por otro lado, desmintió el informe de la fiscal que se presentará ante Nacionales Unidas. En su informe, la funcionaria señala que no tuvo la colaboración de la comunidad para poder continuar el rastrillaje del otro lado del río. En diálogo con Radio Belgrano afirmó que “la fiscal le miente a la ONU diciéndole que la comunidad no les permitió continuar la búsqueda. El procedimiento de rastrillaje se realizó con total normalidad. La gente que realizó el peritaje no consideró necesario cruzar el río por el rastro canino”. “Esta fiscal tiene una postura racista anti mapuche muy marcada”, advirtió.

Por último, afirmó que hay un contacto directo entre la familia de Santiago y la comunidad mapuche en pos de que aparezca y se sepa que pasó con el joven.(infonews.com)