Agrupaciones sociales ligadas a la CTA piden 25 mil nuevos planes

Sectores relacionados con la CTA de Pablo Micheli realizan esta exigencia frente al ajuste en curso.

22 de mayo

Sectores relacionados con la CTA de Micheli piden 25mil planes sociales. La exigencia se realiza debido al ajuste en curso que se realiza mediante tarifazos, inflación, despidos y la falta de creación de nuevos empleos.

La semana pasada la agrupación Barrios de Pie realizó una jornada de protesta denunciando que casi la mitad de los chicos que asisten a sus comedores tienen bajo peso y riesgo de malnutrición.

Sin embargo, para el gobierno, las necesidades que están pasando miles de personas no es más ni menos que una táctica electoral de sectores opositores. “El próximo mes va a ser difícil. Muchos sectores y organizaciones van a salir a disputar lugares en las listas en la calle y nosotros vamos a ser el instrumento para eso”, declararon desde el Ministerio de Desarrollo Social.

Agregaron que "si ya vienen con un reclamo así quiere decir que no vienen con intención de negociar, sino de buscar alguna excusa para salir a la calle”. Para lo que ellos son "excusas", para una familia tipo significa que en abril se necesitaron ingresos de 7.356,75 pesos para no caer en la indigencia y 14.949,31 pesos para no ser pobre en la ciudad de Buenos Aires.

En un acto de cinismo y en relación a los acuerdos alcanzados por el gobierno con sectores como la CTEP a través de la Ley de Emergencia Social, desde el ministerio de Desarrollo Social dijeron que “va a ser importante explicar todo lo que hicimos en materia social ya que la oposición va a querer volver a instalar prejuicios contra este Gobierno”. (LID)