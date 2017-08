Agua potable y servicios de saneamiento seguro: lujos de los que carecen millones de personas en el mundo

La OMS publicó un reciente informe, que realizó junto a UNICEF, en el que detalla esta situación

15 de agosto

La OMS emitió un comunicado en el que detalla la situación en la que viven millones de personas en el mundo, con respecto a las condiciones del agua que consumen y de las instalaciones de agua y de saneamiento. El trabajo estuvo a cargo del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP) y fue la primera evaluación mundial de este tipo de servicios. La conclusión principal a la que llegaron las personas que trabajaron en la elaboración del informe fue que aún hoy demasiadas personas carecen de acceso a ellos, sobre todo en las zonas rurales. Los resultados señalaron que en el mundo hay 2100 millones de personas que carecen de estos servicios. Esto significa que 3 de cada 10 personas no tienen acceso a servicios de agua potable ni de saneamiento gestionados de forma segura. El informe amplía la información y detalla que del total de personas que carecen de los servicios mencionados, 263 millones deben hacer un recorrido de 30 minutos para conseguir agua que se encuentra lejos de su hogar. Además, 159 millones consume agua no tratada, es decir, obtenida de fuentes de agua de superficie, como arroyos o lagos.

Estos problemas relacionados a la falta de acceso al agua potable y a saneamiento seguro afectan de manera directa la salud de las personas. Una buena higiene es una de las formas más simples y efectivas de prevenir la propagación de enfermedades. Sin embargo, muchos hogares, centros de salud y escuelas carecen de agua y jabón para lavarse las manos, lo cual aumenta el riesgo de contraer enfermedades que pueden afectar la salud de todo tipo de personas, especialmente de niños pequeños. Según datos del informe, anualmente mueren 361.000 niños menores de 5 años a causa de diarrea. A su vez, el saneamiento deficiente y el agua contaminada se relacionan directamente con la transmisión de otras enfermedades, como el cólera, la disentería, la hepatitis A y la fiebre tifoidea.

El Director Ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, resaltó la importancia del agua potable, el saneamiento eficaz y la higiene. “Son fundamentales para la salud de cada niño y comunidad, y por lo tanto son esenciales para construir sociedades más fuertes, más saludables y más equitativas”, mencionó el Director de la institución benéfica.

El informe arrojó, además, otras conclusiones cabe destacar. En principio, muchos países carecen de datos sobre la calidad de los servicios de agua y saneamiento. “En los países que experimentan conflictos o disturbios, los niños tienen cuatro veces menos probabilidades de utilizar servicios básicos de agua y dos veces menos de utilizar servicios de saneamiento que los niños de otros países” expresa el informe.

161 millones de personas utilizan aguas superficiales no tratadas -de lagos, ríos, canales de riego-, de las cuales 150 millones viven en zonas rurales. Esto avala una de las conclusiones del informe, que señala que existen grandes desigualdades en el servicio entre las zonas urbanas y rurales. Además, se agrega un dato a destacar: 2 de cada 3 personas con agua potable gestionada de forma segura y 3 de cada 5 personas con servicios de saneamiento gestionados de forma segura viven en zonas urbanas.

Con respecto a las personas que no cuentan con un saneamiento seguro, el informe detalla que son alrededor de 4500 millones, de los cuales 2300 millones aún carecen incluso de servicios básicos de saneamiento. Según la OMS, disponer de un servicio seguro supone la posibilidad de utilizar un inodoro mejorado o una letrina que no se comparta con otros hogares y, además, disponer de un lavamanos con agua y jabón en el hogar. Estas condiciones no están dadas en todos los lugares. Es así que 600 millones comparten inodoro o letrina con otros hogares, mientras que otros 892 millones carecen de una letrina o inodoro, por lo que lo hacen al aire libre, de acuerdo con datos del informe publicado por la OMS.