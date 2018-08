Alarmantes datos de la pobreza en la Argentina revelados en un informe de la UCA

El Observatorio de la Deuda Social indica que el 63,9% de los pobres presenta un malestar psicológico. A un 40% de los chicos nunca le leyeron un libro

3 de agosto

La pobreza impacta de una manera contundente en el ser humano. Un nuevo informe sobre la "Pobreza y desigualdad escondidas", que presentó el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), refleja el impacto de la marginalidad en los niños y familias más humildes del país.

Por ejemplo, hay un elevado número de personas de muy bajos recursos que expresan un fuerte malestar psicológico. En otros casos se consideran "infelices". También hay niños que viven en barrios marginales y que carecen de una computadora o de acceso a Internet, no saben otro idioma o simplemente no tienen libros infantiles en sus casas y jamás les leyeron un cuento.

En un foro de especialistas argentinos y extranjeros organizado por la UCA se expusieron los datos de la cara más cruel de la pobreza en la Argentina: aquella que no se mide en índices de ingresos o viviendas precarias sino en las carencias de la vida cotidiana. Describieron los estragos que la marginalidad provoca en la mente humana, publicó Infobae.

En el documento de la UCA al que accedió Infobae se revela, por ejemplo, que el 63,9% de los pobres indigentes (34,3%) y pobres no indigentes (29,6%) presenta un malestar psicológico. Esto implica que en el último año presentaron síntomas de ansiedad y depresión con un riesgo moderado.

A la vez, el 22,8% de los pobres e indigentes sostiene que siente "infelicidad" en su vida.

En tanto, un 73,6% de aquellos argentinos que viven en la pobreza perciben un sentimiento "afrontamiento negativo". El informe de la UCA aclara que esto implica el "predominio de conductas destinadas a evadir ocasiones para pensar en la situación problemática sin realizar intentos activos por afrontar o tratar de resolver la situación".

Y están también aquellos pobres (37,4%) que presentan un síntoma de "creencia de control externo". Esto es, que sienten que están a merced del destino y consideran que sus conductas están exteriormente dirigidas.

Por otra parte, también se presentó también el informe sobre los "Indicadores (in)visibles de la pobreza infantil". Estos fueron elaborados por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia que dirige desde la UCA Iianina Tuñon.

En esos indicadores sobre niños de 0 a 12 años se percibió que al 40,2% nunca le leyeron un libro o un 40,2% que directamente carece de libros infantiles en sus hogares.

También hay un 22% de chicos que comparte el colchón para dormir y un 17% que no festejó nunca su cumpleaños.

El 59,9% de los chicos de 5 a 17 años carece de una biblioteca; el 49,5% no tiene acceso a Internet y un 39% no tiene computadora. En esa masa de niños de la Argentina el 39,9% no tiene un idioma extranjero en su educación y el 48,9% tampoco tiene computación como materia curricular.