Alberto: "A Macri le cuesta entender que el problema es él"

También apuntó al Fondo Monetario: "Es responsable de lo que ha pasado y tiene que asumir estos resultados", dijo.

13 de septiembre

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, recargó sus críticas al gobierno nacional y en especial al presidente Mauricio Macri: "Es un presidente al que le cueste entender que la causa del problema es él", dijo.

"He hablado con presidentes, con empresarios, con el campo, con inversionistas y con fondos de inversión. Todos saben que Macri es el problema. Al que le cuesta entenderlo es a Macri", afirmó.

Además, volvió a señalar la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional en la crisis que vive la Argentina. "Cuando digo que el Fondo es responsable de lo que ha pasado, es porque realmente es lo que creo", dijo, y remarcó que eso no quiere decir que en su mandato no fuera a pagarse la deuda. Sin embargo, resaltó que el FMI "tiene que asumir estos resultados y estas consecuencias" de las políticas de Cambiemos.

"Cuando me apuran para que veamos de reperfilar la deuda, me pregunto si detrás de eso no hay un apuro de los acreedores privados para que el Fondo no venga con exigencias que los perjudiquen a ellos", disparó también durante una entrevista con C5N.

En cuanto a la situación que Fernández heredará el 10 de diciembre, aountó: "Cuando hablé con el Presidente le dije que lo único que me preocupaba era poder mantener la mayor cantidad de reservas para hacer frente a los compromisos que ellos asumieron. Y la caída de reservas desde las PASO hasta acá es terrible".