Alberto F.: "La Justicia que usó Macri para perseguir a Cristina seguramente ahora lo va a perseguir a él"

El presidente electo señaló: "No quiero que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno, simplemente quiero una Justicia".

4 de diciembre

A una semana se asumir, Alberto Fernández volvió a apuntarle a Mauricio Macri y a cuestionar duramente su gestión. Entre otras críticas, el presidente electo hizo hincapié en la utilización de la Justicia para "armarle causas a Cristina". "Esta Justicia no puede seguir funcionando, porque eso no es Justicia. La Justicia que Macri usó para perseguir a Cristina seguramente ahora lo va a perseguir a él", manifestó.

Luego, en diálogo con C5N, insistió: "Yo no quiero una Justicia que persiga al opositor ocasional de un Gobierno de turno, quiero simplemente una Justicia. No quiero fiscales que hagan lo que alguien les pida, quiero simplemente fiscales. Durante mi gestión se acabaron los operadores judiciales y mediáticos. Y se acabaron los jueces que actúan siguiendo las presiones de esos operadores. No es que voy a perseguir jueces, para eso está el consejo de la magistratura. Voy a hacer todas las reformas que hagan falta para que eso termine".

Después de cargar contra el poder judicial, enseguida el presidente electo disparó nuevamente contra el saliente. "Yo le agradezco los consejos a Macri, pero no está para aconsejar a nadie francamente", comenzó a modo de resumen. Y continuó detallando: "Este Gobierno se retira con aumentos de prepagas, de naftas, de servicios... ¿Y la gente? A partir de ahora vamos a empezar a pensar en la gente. La política es representación de intereses. Yo sé que represento el interés de los jubilados y de los que están sin trabajo. Macri dejó a la Argentina en un pantano".

Consultado sobre el futuro político del líder de Juntos por el Cambio, afirmó: "No me preocupa quién se pare enfrente. Mi única preocupación es que el que hoy está en el mundo de la pobreza vuelva, que los que están sin trabajo vuelvan al trabajo y que los chicos que no tienen clases vuelvan a tenerlas. Enfrente que se pare el que quiera, me da lo mismo que se llame Macri o cualquiera".

"Macri dijo que yo hablo mucho. Hubiera preferido que él no mintiera tanto. La gran diferencia entre Macri y yo es que yo no miento", concluyó. Y si bien aseguró que a partir del día de su asunción la gente va a empezar a ver que "comenzamos a virar", advirtió: "Los resultados van a ir viéndose poco a poco. No esperen milagros porque han incendiado el país".

Para continuar, el mandatario que asumirá el próximo 10 de diciembre puso una vez más a los medios de comunicación bajo la lupa. "Marcan diferencias entre nosotros. Dicen que a Massa lo dejé colgado, que Cristina me quiere imponer a otros, que me vetaba gente... Están buscando que nos dividamos, pero nosotros aprendimos, porque si nos dividimos aparecen los Macri".

En ese contexto, Alberto Fernández se refirió a una publicación puntual: una nota que firmó Hugo Alconada Mon el pasado domingo, en el diario La Nación. En la misma, el periodista de investigación había señalado la aparición de un colaborador del próximo jefe de Estado, Adrián Rois, en el caso de las facturas truchas y lavado de activos en el que está imputado el empresario Lázaro Báez. Y el presidente electo había contestado vía Twitter, donde consideró "miserable" que se le atribuya la potestad de "mover influencias en esos casos".

En consecuencia, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) repudió los dichos del próximo mandatario. La entidad revindicó "el derecho de cualquier persona a ejercer su réplica frente a una publicación periodística y aún a cuestionarla en duros términos", como también "acudir a la Justicia si se siente damnificada", pero apuntó contra el mandatario electo por "utilizar giros descalificatorios para definir a un profesional por no estar de acuerdo con lo que publica".

Ante el revuelo que generó su tuit, Alberto Fernández persistió en su postura: "Siempre tuve mucho respeto por Alconada Mon, pero se equivocó dos veces. Cuando leí la nota, dije ‘qué poco feliz lo que escribió’, pero al otro día vi el tuit donde da a entender que era tráfico de influencias y eso me lo carga directamente a mí. Yo soy un hombre honorable, no hago esas cosas".