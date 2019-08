Alberto F. le contestó a Macri: "Soy un simple candidato, no tengo la lapicera de firmar decretos"

El Presidente pidió que se hicieran cargo de la escalada del dólar tras las PASO. "Si me necesita, voy mañana a hablar con él", le respondió el candidato K.

Luego de que el presidente Mauricio Macri culpara al kirchnerismo de la escalada del dólar tras las elecciones primarias que subió más de $10 y pidió que se hicieran cargo, el candidato de Frente de Todos, Alberto Fernández le contestó: "No soy nada, ni siquiera un presidente electo. No tengo la lapicera de firmar decretos".

Los mercados reaccionaran negativamente a los resultados de las PASO en la Argentina, donde la fórmula de Macri-Miguel Angel Pichetto sufrió una brutal derrota al obtener el 32% de los votos ante el 47% de la dupla Fernández-Cristina Kirchner y marcan una fuerte tendencia al cambio de gestión en los comicios presidenciales de octubre.

Con esos números del domingo, el tipo de cambio subió casi $20 en las primeras horas del lunes y recortó el aumento luego de la intervención del Banco Central que lo llevó a $57,30, más de $10 del cierre del viernes pasado.

"Hoy estamos más pobres que antes de las PASO", evaluó por la tarde Macri en una conferencia de prensa en la que se presentó con su compañero de fórmula, el pernista Pichetto y sin ningún ministro de su Gabinete.

"Yo no manejo los mercados, los mercados son gente que decide invertir", se desligó. "La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo, se los vengo contando hace tres años y medio", culpó al electorado.

"Le pedimos al kirchnerismo que se hagan cargo del clima que generaron después de las elecciones", disparó sin ninguna autocrítica.

Finalmente adelantó: "He instruido al equipo económico para que prepare medidas para cuidar a los argentinos y llevar adelante la tarea de gobernar, para que este proceso electoral no castigue aún más a los argentinos".

Alberto Fernández salió por la noche a contestarle.

"Cuando veo esas cosas, mas allá que fueron ’coucheados’ al decir que escucharon a la población, no entendieron nada porque lo que vimos en la conferencia de prensa de Macri fue que van a seguir haciendo lo mismo y la culpa es del kirchnerismo, todo le sale mal por el kirchnerismo y ahora que termina su mandato la culpa es del gobierno que va a venir", precisó el candidato ganador de las Primarias con una ventaja de 15 puntos sobre el oficialismo.

En declaraciones televisivas, el exjefe de Gabinete se mostró "preocupado como cualquier argentino por lo que pasa en el país".

"Lo que uno ve es una enorme dificultad por parte del gobierno para encontrar solución a los problemas que enfrenta y lo peor es que no solo no los resuelve sino que los empeora. Y en el medio estamos los argentinos. En esos términos, mas allá de la enorme satisfacción que fue que se entendió una alternativa de cambio, se ve a un presidente desbocado, enojado con la realidad y que culpa al kirchnerismo", agregó.

Además, prosiguió: "La mitad de la Argentina nos votó y él sigue insistiendo que vamos a tener los mismos problemas de Venezuela".

Por otra parte, reveló que Macri no lo llamó, pero sí lo hicieron el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Respecto a la posibilidad de dialogar con el mandatario nacional si lo convoca, Fernández explicó: "Quiero que los argentinos dejen de sufrir y este gobierno solo los hace sufrir. Si sirve mi intervención para que dejen de sufrir lo haría, pero no soy nada, ni siquiera un presidente electo. Soy un simple candidato. No tengo la lapicera de firmar decretos. Él está orgulloso de lo que hizo, no lo puedo creer, cuatro millones y medio de pobres y habla de que el mundo está asustado por nosotros".

"El canal de diálogo está absolutamente abierto. Si Macri me necesita voy mañana a hablar con él. Pero no quiero mentirle a la gente como hace él, vamos a hablar y va a dejar a (Nicolás) Dujovne, que tiene el 80 por ciento del patrimonio en el exterior y gobierna el patrimonio de los argentinos. Quiere hablar conmigo Macri y deja a (Guido) Sandleris, que ni siquiera tiene acuerdo del Banco Central y es un presidente usurpador que ha hecho estragos con las divisas de la Argentina", precisó.

En ese sentido, añadió: "Yo hablo con Macri y estas dudas que tenemos cómo las resolvemos".

Sobre una posibilidad de sumar a Roberto Lavagna como ministro de Economía en caso de ser electo presidente, señaló: "Con Lavagna trabajamos juntos para sacar de la crisis al país, pensamos parecido, porque si estuviera en mi lugar te diría lo mismo que yo. El problemas es que no hay inversiones porque el ministro de Economía tiene el 80 por ciento del patrimonio en el exterior, o sea no confía en sus propias políticas".

"A qué presidente no le gustaría tener a Lavagna como ministro de Economía. Es uno de los hombres mas virtuosos. No sé qué quiere hacer Lavagna, que dicho seas de paso fue el único de los candidatos que levantó el teléfono para felicitarme".

Además, sostuvo que está a favor de la despenalización del aborto y que debe ser "tema de agenda" para evitar que se genere "un crecimiento de los abortos clandestinos" porque no quiere "que muere ninguna otra mujer", al tiempo que remarcó que la relación con Brasil debe ser "espléndida".

"Solo le pido a Jair Bolsonaro que deje a Lula libre", precisó Alberto Fernández, quien aclaró: "Yo no soy Venezuela".

Por último, consideró que la Justicia Federal de la Argentina "es una justicia demasiado pendiente del poder político que responde al poder de turno y eso es una mala justicia".

"Eso se dio en todos los tiempos, pero nadie se ha entrometido mas en la Justicia que Macri, que vació la Cámara entera y dejó solo a (Martín) Irurzún". (IProfesional)