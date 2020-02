Alberto Fernández afirmó que no pretende inducir a "ningún juez a jubilarse" y pidió que "sean dignos"

"No tengo ningún interés de que nadie se jubile y se vaya de la Justicia", afirmó el mandatario sobre la polémica por la reforma del sistema jubilatorio

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que le da "una enorme pena" que se cuestione la intención del Gobierno de modificar el sistema jubilatorio del Poder Judicial y advirtió que tiene "un costo fiscal altísimo", al tiempo que subrayó que no tiene "ningún interés de que nadie se jubile y se vaya" de la Justicia.

"Es una enorme pena que discutamos estas cosas, porque estaba seguro de que es un avance en favor de la igualdad. El sistema de los jueces no es nuevo, viene de hace mucho tiempo", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio 10, el jefe de Estado advirtió que "la Argentina está pasando por un momento muy difícil" y remarcó que este tipo de regímenes especiales son "insoportables con la lógica" porque tienen "un costo fiscal altísimo".

"No es cierto que yo haya sido cerrado en este tema. Decir que uno hace esta ley para vaciar la Justicia e inducir a 550 jueces a jubilarse... Yo no induzco a nadie a jubilarse. Ojalá sean jueces dignos que sigan trabajando, entendiendo que tienen que hacer un aporte distinto a la Argentina. No tengo ningún interés de que nadie se jubile y se vaya. Si resulta que es más importante privilegiar su bolsillo que al servicio de Justicia, también tienen el derecho a hacerlo. Pero nadie está buscando semejante cosa", afirmó.