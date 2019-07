Alberto Fernández defendió sus dichos sobre las Leliq: "Mis propuestas son difíciles de cumplir con la lógica del Gobierno"

"Entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados, me importa nada el resto", afirmó el precandidato presidencial del Frente de Todos.

30 de julio

En la previa de un acto que compartió junto a Axel Kicillof, precandidato a gobernador bonaerense, en La Matanza, Alberto Fernández dialogó con la prensa y, con severas críticas al Gobierno, defendió sus dichos acerca de dejar de pagar las Leliq para aumentar las jubilaciones: "Mis propuestas son difíciles de cumplir con la lógica que ellos tienen. Para ellos no tiene sentido producir en la Argentina, es mejor importar. Entonces así terminas destruyendo una industria como el calzado, que acá en La Matanza tiene mucho que ver".

Asimismo, ratificó que el pago de intereses a los bancos es muy alto y que debería modificarse: "Es imposible entender que un país frene ficticiamente el valor del dólar y al mismo tiempo pague tasas siderales a los bancos. Un punto de intereses de las Leliq equivale al presupuesto de La Matanza. ¿A ustedes les parece justo?".

E insistió: "Todo lo que pagan de intereses de Leliq, letras que cobran los bancos por las inversiones en el Banco Central, en un año es igual a todo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. ¿A ustedes les parece razonable?".

"Se quejan porque digo que hay que devolverle a los jubilados los medicamentos y resulta que para pagar eso son diez días de intereses de Leliq. El Gobierno le hace imposible la vida a los argentinos", sentenció.

Sobre esto, afirmó que su preocupación "son los jubilados" y sostuvo: "Quiero contarles que vivimos en un estado que promueve la especulación financiera y no la generación de trabajo. Muchas pymes desparecieron y estamos en un país donde se cierran 43 empresas por días".

Por su parte, Axel Kicillof se mostró en sintonía con Fernández. Consultado sobre si el precio del dólar estaba barato, manifestó: "Creo que han lanzado una batería de medidas para contenerlo que son públicas. Ahora los autorizaron a especular sobre el dólar futuro que es un tema que si lo hacía el gobierno anterior parecía como un delito penal. Habría que citar al FMI a que venga a declara en la causa que estoy imputado. Se ha cumplido 70 mil millones de dólares desde que está Macri de fuga de capitales. ¿Qué país soporta eso? El problema no es la estabilidad de los mercados sino la estabilidad de la vida de la gente".

Respecto de la deuda del FMI, el ex ministro opinó: "En la provincia de Buenos Aires tenemos un tema parecido. Han endeudado en dólares, hay que pagarla en dólares y lo que empieza a pasar es que generan como una necesidad la comprensión del presupuesto. Estamos en una situación de ahorcamiento por la deuda, que no había en la Argentina. Es un problema nuevo que no existía".

En el final, le preguntaron si prometían que no iban a aumentar las tarifas en caso de llegar al Gobierno: "Nosotros decimos que no puede ser que estén dolarizadas. No pasa en ningún lado del mundo que tiene energía propia. Si nosotros no tuviéramos energía y habría que importarla, vaya y pase. Pero el 90% se produce en la Argentina en pesos. ¿Por qué ustedes la pagan en dólares? No es por ahí. Todas las medidas que toman dicen que es para algo y pasa lo contrario".