Alberto Fernández sobre Chile: "¿Qué hubiera dicho Macri si pasaba en Venezuela?"

Alberto Fernández se refirió a las represiones en Chile y al estallido social en ese país desencadenado tras el aumento de tarifas en el subte

22 de octubre

Alberto Fernández se refirió a las represiones en Chile, con once muertos, y al estallido social en ese país desencadenado tras el aumento de tarifas en el subte y se preguntó, en una crítica al gobierno de Cambiemos, "qué hubiera dicho Macri si esto hubiera pasado en la Venezuela del presente".

"En dos días de conflicto murieron 11 personas y hay más de 800 detenidos. Piensen que esto hubiera pasado en Venezuela del presente, ¿qué hubiera dicho la Argentina, qué hubiera dicho el mundo?, ¿qué hubiera dicho Macri? Hago esta reflexión para que veamos cómo manipulan nuestra cabeza. No todo está medido con la misma vara", dijo el candidato a presidente del Frente de Todos en diálogo con C5N.

Añadió: "¿Somos conscientes los argentinos lo que toleramos con Macri? Toleramos aumentos del 1.000 por ciento en tarifas. Hay que preguntarse muchas cosas. ¿Cómo dejamos que esto sucediera? Tal vez Dujovne tuvo un gesto de franqueza intelectual cuando dijo que era la primera vez que había un ajuste así sin repercusión social. Nos pusieron las tarifas en término de dólar. Cuánta responsabilidad hay en analistas y medios que aplacaron todo esto y permitieron que esto ocurra".

Fernández agregó: "No me olvido del desparpajo con que Aranguren aumentaba combustibles y anunciaba subas, sin que pasara nada. Gracias a Dios no hubo en Argentina reacciones de esta naturaleza".