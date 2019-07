"Alberto Fernández y Cristina Kirchner se van a traicionar"

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió dijo que por las peleas que en el pasado tuvieron los candidatos del Frente de Todos la relación será conflictiva.

3 de julio

Elisa Carrió nuevamente apuntó fuerte contra el kirchnerismo, donde tuvo una consideración respecto de la fórmula que componen Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

"Alberto Fernández la va a traicionar y Cristina Kircher lo va a traicionar", soltó la diputada y referente de la Coalición Cívica quien consideró que el vínculo conflictivo que tuvieron en el pasado los candidatos a presidente y vicepresidenta por el Frente de Todos.

"La Cámpora tiene que existir pero no puede tomar el país como si fuera propio. La Nación no es de Macri ni de Cristina", dijo en diálogo con TN.

Entre sus opiniones Carrió no dudó en considerar que la "Justicia es oportunista" y disparó que de haber un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en octubre ella "irá presa". No obstante, se mostró confiada de un potencial triunfo del oficialismo: "Siempre tuve la seguridad de que ganamos en octubre".

En otra parte de la entrevista cargó contra Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados: "Tuve que hacer bastantes cuestiones de privilegio porque no me da la palabra (en la Cámara Baja). Cosas que no me olvido". No obstante, a nivel personal, afirmó que tiene "una buena relación", pero recordó que su alianza es con la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Durante el último fin de semana, el diputado de Cambiemos Nicolás Massot había criticado con dureza a Carrió. "Ha mentido, manipulado y extorsionado al Gobierno", dijo tras los dichos de la líder de la Coalición Cívica quien afirmó que Monzó la había "tentado" para intentar romper Cambiemos.

Carrió habló de Massot como "este chico" y puso en duda su rol como funcionario: "Uno tiene que definir si es dirigente político u operador".