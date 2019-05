Alberto Fernández y otro giro en la oposición: "Estoy dispuesto a competir en PASO con Massa"

El candidato del peronismo K juega fuerte para atraer definitivamente a la figura de Sergio Massa hacia su espacio. Se esperan definiciones del tigrense.

31 de mayo

Como cierre de una semana intensa en cuanto a presentaciones y negociaciones electorales, Alberto Fernández afirmó que está "dispuesto a competir en una PASO" con Sergio Massa.

La sorprendente declaración fue realizada por el precandidato presidencial del peronismo K a La Nación y llega un día después de que Massa fuera "autorizado" por el congreso del Frente Renovador para llevar adelante negociaciones en busca de una "coalición amplia".

La afirmación de Alberto Fernández representa un nuevo giro inesperado dentro del peronismo, dado que esta misma semana había sostenido que su fórmula junto a Cristina Kirchner (que va como vicepresidenta) era "inmodificable".

Por otra parte, la idea de enfrentarse a Massa en una PASO presidencial coloca al tigrense en un escenario hasta ahora impensado, luego de que este jueves anunciara su apertura a negociaciones, sin dar mayores precisiones pero –llamativamente- sin mencionar en momento alguno a Alternativa Federal.

"Quiero pedirle con mucha humildad a todos los dirigentes opositores que por un instante abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir", resaltó el ex diputado nacional, acompañado por los principales referentes de su partido.

Massa sostuvo que está listo "para liderar", pero también está dispuesto a "empujar el carro desde donde sea" para derrotar al gobierno del presidente Mauricio Macri.

En un discurso muy crítico de Cambiemos, el líder del Frente Renovador aseguró que "hay que terminar con el negocio de la grieta" y llamó a la oposición a no "caer en la trampa del debate de nombres", a la hora de construir una "coalición amplia, diversa y generosa".

"Somos conscientes de que la mayoría no es suficiente, que hay que generar una nueva, grande y ganadora, hay que ampliar esta coalición opositora. Comparto que Argentina necesita una coalición amplia, diversa, generosa, que ponga las ideas y el programa de gobierno por encima de los nombres", expresó Massa, quien se alejó del kirchnerismo en 2013 para formar el FR.

La posibilidad de una compulsa electoral entre Massa y Fernández ya había sido sugerida este mismo viernes por el diputado Diego Bossio, ex kirchnerista y actual integrante del Frente Renovador.

Bossio no descartó que Sergio Massa compita en una "gran interna opositora" contra Fernández.

"Hay que agotar todas las instancias para que seamos gobierno, y en ese sentido fue el mandato que se le dio ayer a Massa", explicó Bossio, al ser consultado sobre el resultado del Congreso que realizó el Frente Renovador en Parque Norte.

En declaraciones radiales, el diputado explicó que "el denominador común en el congreso de ayer fue el fracaso de Mauricio Macri, por lo que convocamos a todos los opositores, y puede ser, en una gran PASO opositora, o mediante una coalición".

"No es cuestión de buscar un cargo para avanzar en un proceso político", aclaró Bossio, quien destacó: "no quiere decir que Massa no quiera ser presidente, y que no tengamos pretensiones, pero hoy lo que él quiere es liderar el proceso opositor".

Encuentro con Mujica

El precandidato presidencial del peronismo Alberto Fernández visitó este viernes en Montevideo al ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica y mantuvo una reunión con el postulante favorito del Frente Amplio gobernante.

"Vuelvo a encontrarme con un viejo amigo, un maestro y una gran fuente de inspiración para la misión que nos espera a los argentinos", expresó Fernández en su cuenta de Twitter, donde publicó la foto que se tomó con Mujica.

En el marco de la campaña electoral, la foto de Fernández con Mujica en su chacra de Rincón del Cerro busca apuntalar al postulante kirchnerista a nivel regional.

De hecho, previamente Fernández mantuvo una reunión con Daniel Martinez, el favorito en las encuestas para quedarse con la candidatura presidencial del Frente Amplio, que gobierna el vecino país.

El ex jefe de Gabinete viajó a Uruguay acompañado por los diputados nacionales Felipe Solá y Eduardo "Wado" De Pedro, referente de La Cámpora, y por el dirigente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro, además del presidente del PJ porteño, Victor Santamaría, y el legislador del Parlasur Eduardo Valdes.