Alberto advirtió al campo: "Si no ceden estos sectores, ejerceré el poder que me han dado"

Alberto Fernández volvió a cuestionar el paro del campo y afirmó que quienes lo motorizan no están "dispuestos a ceder nada en la Argentina"

12 de marzo

Durante las últimas horas, Alberto Fernández volvió a cuestionar el paro del campo contra la suba de las retenciones a la soja y afirmó que quienes lo motorizan no están "dispuestos a ceder nada en la Argentina".

"Frente a semejante crisis, con el coronavirus encima, con la pobreza que tenemos, resulta ser que nadie está dispuesto a ceder nada en la Argentina", se quejó el mandatario nacional.

"Quisiera que todos entendamos que para salir de esta situación es imperioso que todos cedamos algo. Y los primeros que deben ceder son los que están en mejor situación, porque pedirle que cedan a los jubilados, a los que están en la pobreza… a ellos ya no se les puede pedir más nada", señaló el presidente en una entrevista en C5N.

Al ser consultado sobre qué pasaría si "no ceden", el Presidente advirtió: "Si no ceden todos estos sectores, a mí me han dado el poder y el poder está para ejercerse".

"Yo primero intento el diálogo, primero intento ponerme de acuerdo, si las cosas no ocurren, yo se a quienes represento, se qué intereses represento, entonces ejerceré el poder que me han dado", remarcó Fernández.

Además, recordó su experiencia como funcionario cuando se dio en 2008 la pelea entre el campo y el gobierno de Cristina Kirchner por las retenciones móviles, y enfatizó: "Yo en la 125 aprendí, dos veces no me pasa".

"Como aprendí, no repetí esa experiencia. Los citamos, le pedimos opinión. Yo estaba convencido de que estábamos de acuerdo, pero la dirigencia no supo controlar a los que se llaman autoconvocados, que son oposición vestidos de chacareros", agregó el Presidente.