Alberto reclamó paritarias sin “pedidos desmedidos” mientras paga millones a los especuladores

En una entrevista con Gustavo Sylvestre por Radio 10 el presidente le pidió a los trabajadores que “no hagan pedidos desmedidos” en referencia a las próximas paritarias, porque “repercute en la economía”. Hoy el Central desembolsó más de 1.300 millones de dólares para el pago de vencimientos de deuda.

3 de enero

Los pagos de deuda siguen marcando el ritmo a las políticas del nuevo Gobierno. En estos días, Fernández desembolsará millones de dólares del Central para los buitres de las finanzas internacionales. Mientras tanto anunció que decretará un aumento para los trabajadores de entre 6.000 y 9.000 pesos.

Mientras honra los acuerdos con los que saquearon al país en estos años, Alberto Fernández le pidió a los trabajadores que “no hagan pedidos desmedidos” en referencia a las próximas paritarias. Este pedido del presidente ocurre el mismo día en que aumentan productos esenciales de la canasta básica, ya que venció el plazo de exención de IVA que había dispuesto el expresidente Macri en agosto pasado. Esto se suma a los contantes golpes al bolsillo de trabajadores y trabajadores que han sido los tarifazos, y una inflación que no para de crecer.

En una entrevista, este jueves por la mañana, en Radio 10 el presidente anunció que entre hoy y mañana se decretará un aumento para los trabajadores. Fernández dijo que el Gobierno pudo lograr un acuerdo entre empresarios y la cúpula de la CGT, al que consideró “histórico”, ya que cuenta con el visto bueno de los especuladores. “El FMI y los acreedores tomaron nota del acuerdo Estado-trabajadores-empresario”, aseguró Alberto.

“Tomar nota”, como dijo Alberto Fernández, no significa otra cosa que suscribir a la política de que se garantice ante todo el pago de la deuda y recién después un aumento para los trabajadores que aun no está claro de cuánto será, cómo se instrumentará, ni quiénes lo cobraran. Lo que es seguro es que no cubrirá lo perdido en estos últimos cuatro años.

Alberto Fernández adelantó que el gobierno “fijará un piso. Eso marca que desde ahí cada sector puede dar el aumento y no hay un techo", pero ¿quién puede creer que los empresarios que vienen despidiendo, suspendiendo y bajando salarios vayan a aumentar de más?

Por su parte Carlos Acuña, líder de la CGT y uno de los eternos dirigentes que siempre profesan la “paciencia”, ya advirtió que (más como un jefe de Recursos Humanos que un representante de los trabajadores) que el aumento lo debe discutir cada sector empresario. “Cada actividad, en su sector, sabe cómo le fue y cuánto puede discutir”, dijo Acuña.

Es decir que mientras se le siguen garantizando desembolsos millonarios a los grandes especuladores internacionales, para los trabajadores hay un aumento con varias dudas de cómo será y pocas certezas.

Cambio el Gobierno, pero no las prioridades como prometió Alberto durante la campaña. Primero: la deuda, el FMI y los acreedores, segundo: bancos, petroleras, mineras y privatizadas, y capaz en tercer lugar: las mayorías obreras y populares, pero eso sí nada de "pedidos desmedidos". Para los últimos migajas y para los primeros: desmedidas ganancias millonarias. (LID)

Por Matthias Flammenman

Foto: Reuters - Mariana Greif