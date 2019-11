Alejandro Catterberg: "Parte de la sociedad no tiene claro quién tomará las decisiones en el próximo gobierno"

"Alberto Fernández se lo puede definir por su historia o por el interrogante que es su futuro", señaló el director de Poliarquía Alejandro Catterberg.

27 de noviembre

"Alberto Fernández se lo puede definir por su historia o por el interrogante que es su futuro. Lo importante es ver qué Fernández vamos a ver a partir del 6 de diciembre, que es cuando va a definir su gabinete. No hace falta esperar al 10", señaló el director de Poliarquía Alejandro Catterberg, a LN+.

"Durante toda la campaña y las primeras semanas tras ser electo, Fernández mantuvo básicamente un juego de ser múltiples cosas a la vez y de transmitir múltiples mensajes", desarrolló Catterberg.

"Fernández le decía a un electorado que Cristina y él eran lo mismo, y a otro que él y Cristina eran muy diferentes. Esto termina ni bien asume", pronosticó el encuestador y analista político.

El mayor interrogante hacia futuro, opina Catterberg, es qué va a pasar con el peronismo y cómo será la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "Tal vez ellos lo tienen claro, pero quien no lo tiene claro es gran parte de la sociedad y gran parte de los inversores", señaló el analista.

"Yo tiendo a pensar que Alberto Fernández, basado en el poder que concentra el presidente en la Argentina y en sus antecedentes, no va a renunciar a su gran momento", dijo Catterberg.

Él director de Poliarquía cree que Alberto Fernández no va a ceder, pero su duda es cómo responderá Cristina Kirchner a eso. Y agregó: "Lo particular de esta situación es que estamos yendo a un peronismo con, no solo dos cabezas fundamentales, Alberto y Cristina, sino también con dos cuerpos. Es la primera vez que hay dos cuerpos peronistas", concluyó.