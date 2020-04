Alejandro Olmos Gaona sobre la oferta de la deuda: “El fraude continúa su camino”

El historiador y especialista en derecho internacional expresó vía Twitter que ya se conoce la historia de los acuerdos y las reestructuraciones. "Las investigaciones judiciales están pintadas y todos los gobiernos las ignoraron sin excepción", agregó.

23 de abril

Alejandro Olmos Gaona, historiador y especialista en derecho internacional, criticó vía Twitter la oferta de reestructuración que lanzó el Gobierno para la deuda bajo legislación extranjera.

Olmos Gaona es autor, entre otras obras, del libro La deuda odiosa. El valor de una doctrina jurídica como instrumento de solución política.

El especialista es, además, hijo de Alejandro Olmos, quien fuera el primero en investigar la gestación de la deuda durante la dictadura. Al fallecer su padre, Olmos Gaona siguió esa tarea que devino en un fallo del juez Jorge Ballestero que dictaminó, en el año 2000, que la deuda era ilegal y fraudulenta. Se detectaron 470 actos ilegales.

Olmos Gaona declaró: “Acabo de leer el DNU de la oferta a los bonistas. Los extensos anexos no difieren de otras emisiones de años a anteriores, lo que es increíble es la zaga de la deuda, que comenzó en 1976, y 44 años después sigue”.

El historiador advirtió que “parte de los bonos que se van a reestructurar, son los emitidos por Caputo y Prat Gay, para pagarle a los buitres. Y los bonos de los buitres, arrancan en la década del 90, y los del 90, se emitieron para convertir deuda que venía de antes”.

El especialista agregó que “en lo arreglos, en las reestructuraciones, parece que la juridicidad no existe, ya que no hay responsables del desastre de la deuda. Total, los funcionarios no son los que van a pagarla, sino todos los argentinos que tenemos que hacernos cargo.”

La hipoteca de la deuda no se detiene. “La historia de los acuerdos y las reestructuraciones la conocemos de sobra. Ahora bajarán los intereses, pero el capital seguirá intacto y el fraude continúa su camino. Las investigaciones judiciales están pintadas. Todos los gobiernos las ignoraron sin excepción”, afirmó Olmos Gaona.

El historiador alertó que “lo notable es que el incombustible estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que contrató Menem en 1989, sigue desde esa fecha, hasta hoy, contratados por todos los gobiernos que se sucedieron, a pesar de los fraudes cometidos”.

“Esos abogados, han sido abogados de los históricos acreedores de la Argentina, y como se dice en el anexo del Decreto se deberá confiar en la opinión de ellos respecto a las leyes de Nueva York. Hasta cuando abusarán de nuestra paciencia”, concluyó Olmos Gaona.

El Gobierno con la oferta de reestructuración convalida pagar una deuda ilegal e ilegitima. (LID)