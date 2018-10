Alerta: baja el dólar a $ 38,73 a cambio de una supertasa que rozó el 74 %

La cotización del dólar anotó su tercer baja consecutiva cerrando a $ 38,73, pero a cambio de colocar Leliq a los bancos convalidando tasas altísimas -y recesivas-que en su corte más alto alcanzaron el 74 % para festejo de la banca. La tasa de referencia del Central, quedó en 71, 26 %, casi un 2 % por arriba de la jornada anterior.

4 de octubre

El régimen monetario de Guido Sandleris finalizó su tercera jornada sin subas en el dólar, pero con alzas importantes en la tasa de Leliq, tomada como la tasa de política monetaria (TPM) del BCRA.

Ayer el Central volvió a licitar Leliq para los bancos hacia el final de la jornada colocando casi $ 110 mil millones, con el fin de absorber pesos y evitar que se vayan al dólar. El corte máximo de estos bonos alcanzó una tasa de 74 %, mientras la tasa promedio de Leliq finalizó el día a 71,26 %.

Uno de los objetivos del nuevo régimen monetario ideado por el FMI trata de mantener un estricto control de la base monetaria, para intentar frenar la creciente inflación que según el relevamiento de mercado (REM) se ubica en un 44,8 % para este año.

Esta aventura del equipo económico tiene como complemento una utilización usurera de la tasa de interés, llevándola a valores muy altos que sólo acentuaran las consecuencias negativas sobre la economía y así sobre los sectores de trabajadores. Entonces la reciente baja del dólar sólo se explica por una vuelta de la bicicleta financiera, con mayor protagonismo de la banca (aunque también se puede acceder a la compra de Leliq en el mercado secundario) y convalidando tasas ultra recesivas.

Ante esta posibilidad de negocios con letras en pesos a 7 días, la demanda de la divisa norteamericana fluctúo durante la jornada del miércoles pero siempre mantuvo la tendencia a la baja definida. El dólar retrocedió respecto del día previo 0,33 centavos y se vendió a $ 38,73, según el promedio del mercado minorista publicado por el BCRA.

Para el segmento mayorista la cotización del billete verde cayó 0,41 centavos y se vendió a $ 37,69, en una rueda que tuvo un volumen restringido de u$s 396,5 millones.

Si bien existen algunos analistas que se entusiasman por el “control” del dólar o el incipiente éxito de las medidas de Sandleris, en declaraciones a Ámbito, el economista Gustavo Ber advirtió que “estas tasas de interés tan altas no son sostenible en el mediano plazo. Es una medicina muy dura con efectos colaterales como la profundización de la recesión." Si además partimos de no olvidar que la economía se encamina a una profunda recesión, que se devaluó un 120% y la inflación esperada es de al menos 44,8 %; lo evidente para todos es que no hay nada para festejar. Salvo los bancos que siguen ganando, el endeudamiento creciente ahora también bajo la forma de Leliq es alarmante. Para que los costos de esta fiesta de tasas y bonos no recaigan sobre los sectores de trabajadores y vulnerables es necesario no pagar la deuda con el FMI. (LID)