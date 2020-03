Alerta oficial: Gobierno decretará cuarentena obligatoria para quienes vengan del exterior

Dentro de las medidas que se conocerán por la pandemia, se prevén sanciones en el marco de "los delitos contra la salud pública" del Código Penal

12 de marzo

El Gobierno dará a conocer el decreto mediante el cual se establecerá la "obligatoriedad" de hacer cuarentena de unos 15 días para aquellas personas que provengan de países donde circula el coronavirus.

Para la implementación de dicha medida, que estará a la firma del presidente Alberto Fernández, están trabajando la Secretaría Legal y Técnica, junto a la Jefatura de Gabinete, los ministerios de Salud y Justicia.

Dentro de las medidas que se conocerán por la pandemia se prevén sanciones en el marco de "los delitos contra la salud pública", establecidos en el Código Penal, en alusión al artículo 202 de dicho código.

Por otra parte, se pedirá a las provincias que eviten hacer actos masivos, como ya lo hicieron Catamarca y Río Negro.

El decreto que obliga a una cuarentena de 15 días para las personas que llegan a la Argentina desde de países con circulación de la pandemia, como China (en la ciudad de Wuhan se originó esta nueva cepa), Corea del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia, Alemania y Estados Unidos.

La normativa oficial "saldrá este mismo día" y será incorporado al Boletín Oficial, luego que lo firme el Jefe de Estado, quien desde pasado el mediodía se encuentra en la Casa de Gobierno.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández pidió que la cuarentena para posibles casos de pacientes infectados con coronavirus sea una "obligación" para no incurrir en el "delito de poner en riesgo la salud pública", al tiempo que señaló que se baraja suspender el trato con Italia.

"Estamos viendo si la persona que cumple esa cuarenta de 14 días tiene la obligación de recluirse en su casa y no hacerlo voluntario como es hasta hoy. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, el que pone en riesgo a la salud pública", sostuvo el mandatario.

El jefe de Estado afirmó que quiere "llevar tranquilidad respecto de que la Argentina siguió todos los pasos que debía seguir frente al riesgo" y remarcó que "está rindiendo frutos" las medidas que implementó el Gobierno para contener la enfermedad.

"Todos los casos detectados son importados, de gente que viajó, básicamente, a Italia", destacó Alberto Fernández, quien en ese sentido indicó que se evalúa suspender el trato con ese país europeo.

Al respecto, afirmó: "Frente a Italia que ha dispuesto cerrar fronteras y no dejar que entren ni salgan italianos, en ese caso si no deberíamos nosotros también suspender el trato con Italia por este tiempo. Son temas que discutimos y vamos a resolver en los próximos días".

"También analizamos qué hacer con los espectáculos públicos", concluyó el Presidente, al hacer referencia a la reunión interministerial que encabezó el pasado martes en Casa Rosada para analizar la situación de la Argentina frente al coronavirus.

Hasta el momento, en el país se registraron 19 casos de la enfermedad y un paciente fallecido.

La OMS declaró como pandemia al coronavirus

Estas declaraciones del Presidente se dieron paralelamente a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia luego de que se confirmaran 4.291 decesos a nivel global y la presencia de la enfermedad en 114 países, informó el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa en la ciudad suiza de Ginebra.

"Hemos evaluado que el Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia", aseguró Tedros, y agregó que "describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer".

El director general de la OMS precisó que "nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus"

Según informó, de los 118.000 casos de Covid-19 reportados a nivel mundial en 114 países, más del 90% están radicados en solo cuatro países, y dos de ellos, China y Corea del Sur, tienen epidemias en un "declive significativo".

Unos 81 países no reportaron ningún caso y 57 países reportaron 10 casos o menos, precisó.

Según la definición que da la OMS en su web, pandemia es "la propagación mundial de una nueva enfermedad".

Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo, y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él.

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o sin cuidado. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado", alertó Tedros.

"Llamamos todos los días a los países a tomar medidas urgentes y agresivas", afirmó, y agregó que "todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia".

En ese sentido, desde la OMS aseguraron que las naciones con pocos casos pueden evitar que esos casos se conviertan en grupos, y esos grupos se conviertan en una transmisión comunitaria.

"Incluso aquellos países con transmisión comunitaria o grandes grupos pueden cambiar el rumbo de este coronavirus. Varios países demostraron que este virus puede ser suprimido y controlado", aseveró Tedros, aunque alertó que algunas naciones están teniendo problemas de "capacidad, recursos y falta de resolución".

Tedros destacó "las medidas que se están tomando en Irán, Italia y Corea del Sur para frenar el virus y controlar sus epidemias".

"Sabemos que estas medidas están afectando gravemente a las sociedades y economías, tal como lo hicieron en China", reconoció.

La última vez que la OMS declaró una pandemia global fue en 2009 con la gripe A.

Suspensión de competencias y eventos deportivos

A nivel local, la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación dispuso la suspensión durante el mes de marzo de "competencias y/o eventos deportivos internacionales a desarrollarse en la Argentina".

"Conforme los hechos de público y notorio conocimiento, las recomendaciones de organismos internacionales con referencia al coronavirus (Covid-19) y en el marco de las medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias, la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ha tomado la decisión de suspender por el mes de marzo competencias y/o eventos deportivos internacionales, a desarrollarse en la República Argentina", se informó oficialmente.

Así se hizo a través de un comunicado de prensa aclaratorio de un comunicado anterior, que había suscitado dudas acerca del alcance de la medida.

De esta forma, quedó especificado que se trata de los eventos y las competencias deportivas de carácter internacional que estaban programadas para el corriente mes. (Iprofesional)