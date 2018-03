Anuncios de Macri en el 8M: prometió "salario igualitario" y ampliación de licencias de fertilización, paternidad y adopción

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre", dijo el Presidente al encabezar el acto en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas

8 de marzo

El presidente Mauricio Macri aprovechó el festejo por el Día de la Mujer para hacer anuncios que equilibren la desigualdad de género en el ámbito laboral.

En el acto que encabezó en el Centro Metropolitano de Diseño, en Barracas, ratificó que presentará en el Congreso un proyecto de ley para avanzar en materia de equidad.

La iniciativa, según explicó, es para que se cumpla con el "salario igualitario" entre varones y mujeres, que "establece la ley".

"No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos", afirmó.

Además, el jefe de Estado anunció reiteró que se busca "ampliar una serie de licencias, de fertilización asistida, adopción y también por paternidad".

Asimismo, llamó a terminar "para siempre" con la violencia hacia las mujeres, poniendo eje en la educación de las nuevas generaciones.

"Estos no son temas de mujeres, sino que nos involucran a todos, porque cada mujer que no logra desarrollar su potencial es una pérdida para todos, porque nos perdemos su talento, y de su potencial", señaló.