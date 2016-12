Aranguren insiste: "Si no recomponemos la tarifa, no vamos a tener calidad del servicio"

El ministro de Energía adelantó así lo que será el 2017: más aumentos en las tarifas y un verano con cortes de luz.

19 de diciembre| |

De estos tres servicios, la luz y el gas dependen del Ministerio de Energía que está a cargo de Juan José Aranguren. El ministro, en una entrevista concedida al diario de la Nación, advirtió que “tenemos que prepararnos para el verano".

En consonancia con el presidente Mauricio Macri, que anunció cortes de luz para el verano, pidió que se use el aire acondicionado en 24 grados argumentando que “el que consume menos tiene un beneficio en su bolsillo, porque hay una política de premiar el ahorro, y el hecho de estar consumiendo a 24° es también para indicar cuál es o creemos que es el nivel de confort que al mismo tiempo permite, con cierto nivel de solidaridad, que la energía de la que disponemos hoy, que no es abundante, pueda estar a disposición de todos”.

Además de denunciar una falta de inversión en el sector energético, también acusó de un no respeto de los marcos regulatorios, frente a esto opinó que si se hubiesen cumplido, "la inversión habría estado y la calidad del servicio no se hubiese deteriorado.”

Sus críticas fueron dirigidas al kirchnerismo y avanzó sobre la idea de salir a buscar más empresas privadas para “dinamizar” al sector. En dicha entrevista declaró que: "Acá hubo un deterioro en la capacidad de generación. Hoy, la energía es eminentemente una actividad de riesgo, tanto la eléctrica, convencional y renovable, el gas, el petróleo crudo y los derivados. Son muy pocos los Estados que tienen injerencia. Si yo voy a explorar por petróleo y gas, puede ser que no encuentre, y por lo tanto no le tengo que estar trasladando ese riesgo al Estado, lo tiene que hacer un privado. El Estado tiene que tratar de dirigir sus ingresos, que están generados por el cobro de sus impuestos, a actividades sociales como educación, vivienda, trabajo, y no tan necesariamente vinculadas con la actividad de riesgo, como es la generación de energía eléctrica o gasífera. Por lo tanto, tenemos que atraer ese capital.”

El ex CEO de Shell, se despachó con otras dos respuestas, al menos, cuestionables. A la hora de definir la responsabilidad de las empresas privadas contestó que “hay también un mito de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y ahí también, obviamente, cuando no se dice la verdad, cuando hay oscurantismo, es donde se puede estar viendo la oportunidad de que alguien crea que las culpas están en otro lado”. Para luego volver al concepto de “sinceramiento de las tarifas” recordando que: “nosotros vinimos para decir la verdad, si no recomponemos la tarifa no vamos a tener calidad del servicio”.

En el sector de energía de eléctrica ya se llegó a un acuerdo de reducir los subsidios que bajaran de un 70% del costo al 53%. Dicha diferencia se verá trasladada a un aumento del 36% promedio en la tarifas de CABA y del conurbano, se calculan que las boletas ascenderán en promedio a $490.

Por otra parte, MetroGas y GasBan están esperando que aprueben sus pedidos de aumento, 27% y 32% respectivamente. Además, MetroGas también pidió aumentar el cargo fijo bimestral, actualmente es de $50 y pasaría a ser de $253. Sumando ambos cambios en la tarifa del gas, un usuario cuyo gasto anual es $3264, pasaría a pagar $4896. Recordemos que octubre realizaron un tarifazo del 200% luego de que haya sido postergado por la justicia el aumento del 400% que esperaban aplicar desde el invierno.

En el caso del agua, que depende del ministerio del Interior y Obras Públicas, en el 2016 tuvo un incremento del 295% en las tarifas. El gobierno realizó una primer disminución de $3.000 millones en los subsidios, desde Aysa aseguran que necesitan una nueva alza en las tarifa que todavía tiene que discutirse con el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS).