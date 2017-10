Atacando la corrupción macrista, el FpV defendió a De Vido

Héctor Recalde, en conferencia de prensa, informó que no bajarán al recinto. Los diputados kirchneristas denunciaron la corrupción oficial pero no cuestionaron al ex ministro de Planificación.

25 de octubre

Cerca del mediodía de este miércoles, poco antes de que se inicie la sesión en la Cámara de Diputados nacional para intentar desaforar a Julio de Vido, el bloque del FpV realizó una conferencia de prensa.

En la misma, el espacio de diputados kirchneristas informó que no bajará al recinto a la sesión. En la misma conferencia, los compañeros de bloque de Julio de Vido criticaron duramente las múltiples denuncias de corrupción que existen contra funcionarios del gobierno macrista.

La enumeración incluyó desde las causas por Odebrecht, pasando por las escuchas ilegales de las que estuvo imputado el mismo Mauricio Macri, hasta el escandaloso acuerdo del Gobierno con el Correo Argentino.

“No queremos convalidar con nuestra presencia este hostigamiento”, afirmó en relación al intento de desafuero de De Vido.

La denuncia contra los múltiples hechos de corrupción en los que aparecen imbricados funcionarios macristas se asienta en la realidad. La abierta complicidad del Poder Judicial con esos mismos funcionarios también es real, como se ha señalado más de una vez en este medio.

Sin embargo, la posición del bloque del FpV implica en los hechos la defensa de De Vido. Desde el Ministerio de Planificación, el ex funcionario orquestó un sistema de corrupción que ha sido demostrado trágicamente. Entre otras cosas, en la Masacre de Once, que implicó la muerte de decenas de personas.