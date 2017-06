Baja el nivel del empleo y la tasa de actividad en Tucumán

Las estadísticas del Indec registran una disminución de la tasa de empleo y al mismo tiempo del desempleo. El empleo en negro se mantiene entre los más altos del país.

22 de junio

De acuerdo al último informe del Indec sobre indicadores socioeconómicos del primer trimestre del año, en Tucumán se estarían registrando movimientos contradictorios en el nivel de empleo y desempleo, que pueden dar lugar a la confusión o directamente al engaño.

Hace algunos días el gobernador Juan Manzur festejaba la leve disminución del desempleo que registró en Indec. No tardará en resaltarla disminución del empleo en negro, que pasó del 45,6 al 42,4 por ciento, según la misma fuente estadística.

Pero detrás de estos porcentajes se producen otros movimientos, nada alentadores, en las estadísticas. Es que mientras disminuye el desempleo, disminuyen más fuerte el nivel de empleo y la tasa de actividad.

La tasa de actividad mide el porcentaje de la población económicamente activa (PEA) sobre la población total. La PEA es la población que trabaja o está desempleada pero busca trabajo activamente. Considerando que la población total no se modifica de un trimestre a otro, la disminución de la tasa de actividad solo puede ser el resultado de una disminución de la población económicamente activa, y esto seguramente esté ocurriendo porque miles de desocupados ya no buscan más trabajo porque no encuentran.

Entre el último trimestre de 2016 y el primero de 2017, la tasa de actividad en la provincia pasó de 56,2 a 54,3 puntos. Es lo mismo que decir que 20 mil personas pasaron a formar parte de la población económicamente inactiva.

En el mismo lapso, la tasa de empleo, que se mide como porcentaje de la población ocupada sobre la población total, también va a sufrir una importante disminución al pasar de 56,2 a 54,3 puntos en el mismo período. Es lo mismo que decir que, en ese período, la cantidad de ocupados pasó de 361 mil a 342 mil personas. Es decir, 19 ocupados menos.

En el último informe sobre indicadores del mercado de trabajo, el Indec registra que el desempleo habría disminuido en forma insignificante, del 7,9 al 7,7 por ciento, es decir la población desocupada (activa) pasa de 31 mil a 28 mil personas.

Pero, ¿qué es lo que sucede entonces? Más allá de manipulaciones groseras de las encuestas sobre las que se basa el informe, lo cierto es que estos movimientos contradictorios se dan porque el desempleo se mide como porcentaje de la población desocupada (que busca trabajo) sobre la PEA.

Si la población desocupada (activa) disminuye proporcionalmente más rápido que la PEA, la tasa de desocupación tendrá un movimiento descendente. Pero la causa de fondo es la misma, a saber, hay menos desempleados buscando trabajo porque no encuentran.

Se trataría entonces de la “ilusión óptica” de un resultado porcentual. Si lo medimos en cantidades reales tenemos 19 mil ocupados menos y 20 mil personas que pasaron a formar parte de la población inactiva.

Al mismo tiempo se está registrando un fuerte aumento de la tasa de demandantes de empleo, es decir, la población desocupada osubocupada demandante, que pasa de 25,1 a 27,3 puntos en el mismo lapso.

En conclusión, lejos de ser una excepción nacional, todos los indicadores en la provincia vienen registrando un empeoramiento en la demanda de fuerza de trabajo. (LID)