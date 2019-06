Bajo el mando del FMI: la desocupación volvió a los dos dígitos

El Indec confirmó a través de su informe sobre Mercado de Trabajo que durante el primer trimestre del año la desocupación fue de 10,1 %. A un año del primer acuerdo con el Fondo las medidas de ajuste profundizaron la recesión, y el desempleo volvió a los dos dígitos por primera vez en 10 años.

20 de junio

El Indec confirmó en su informe sobre Mercado de Trabajo que en el primer trimestre de 2019 la desocupación fue de 10,1 %, aumentando un 1 % respecto al trimestre anterior. Mientras la tasa de actividad fue del 47% y la tasa de empleo fue del 42,3%, no mostraron variaciones significativas respecto al trimestre anterior.

Si comparamos con igual trimestre de 2018, la desocupación tuvo un aumento de 1 %, y representa 155 mil desocupados más. Y la informalidad alcanzó un 35 %, mostrando una suba de 1,1 % respecto al primer trimestre de 2018.

La subocupación, que mide la tasa de personas que trabajan menos cantidad de horas de lo que desearían- esto puede suceder porque no les alcanza lo que ganan para mantenerse producto de la pérdida permanente de poder adquisitivo- aumentó en este I trimestre de 2019 un 2 %, de 9,8 % a 11,8 %; siempre comparando con igual trimestre del año anterior, son 420.000 personas más.

Las mujeres y los jóvenes los más afectados

El desempleo desagregado por sexo fue de 11,2 % para las mujeres y de 9,2 % para los varones en el primer trimestre del año.

Pero son los jóvenes hasta 29 años el segmento que presenta mayores niveles de desocupación. Para los varones jóvenes la desocupación fue de 18,5 %, pero son las mujeres jóvenes las más afectadas alcanzando un 23,1 %, es decir, más que el doble de la desocupación promedio.

Crece la desocupación a un año del acuerdo con el FMI

Un informe de la consultora Radar adelantaba que hacia fin de año el desempleo se mantendría en alza acercándose al 12%, y remarcaba: “A partir de comienzos de 2018, y sobre todo luego de la corrida cambiaria, el mercado laboral entró en una fase de fuerte destrucción de empleo registrado, mostrando el peor desempeño desde la crisis de 2001-2002”.

El especialista en mercado laboral, Daniel Schteingart decía vía twitter que de los datos informados por el Indec se puede concluir una moderada suba de la desocupación, principalmente porque más mujeres salen a buscar trabajo para mantener sus hogares, y no todas lo encuentran ya que la creación de empleo fue menor al crecimiento poblacional.

Por otro lado Schteingart destacó que sigue creciendo el empleo precario y sostuvo: “Ahora bien, si bien la tasa de empleo casi no varió, sí hubo cambios notorios en la calidad del empleo. De los 143.000 empleos nuevos, la totalidad se explica por puestos precarios (asalariados informales y cuentapropistas). Aún más, se destruyeron 175.000 empleos de calidad.”

A un día de cumplirse el primer año del acuerdo Stand By con el FMI, el desempleo no sólo sigue en aumento sino que alcanzó un pico en 13 años. El balance de las medidas ajustadoras del FMI aplicadas a rajatabla por el gobierno macrista es completamente negativo para las amplias mayorías que sufren las consecuencias del deterioro del mercado laboral y del empeoramiento de las condiciones de vida. Inflación descontrolada, caída del salario real, jubilaciones de hambre, suba de la pobreza y el desempleo, son sólo una muestra de una catástrofe social y económica en curso que se agravará si el gobierno que gane las elecciones presidenciales no se plantea romper con el FMI. (LID)