Bancos y consultoras creen que la economía argentina crecerá cerca del 3% este año y el próximo

Además, afirmaron que la inflación será del 21,5% y del 15%, respectivamente

18 de enero

La Argentina crecerá este año y el próximo en torno del 3%, con una inflación que llegará al 21,5% y al 15%, respectivamente. Así lo indicaron bancos y consultoras en el último informe de FocusEconomics Consensus Forecast, en el que pronosticaron que el tipo de cambio será de $ 18,23 este año y de $ 20,66 en 2018.

El crecimiento previsto por los analistas es del 3% para este año y del 3,2% para 2018; para 2017, algunos se estiraron hasta el 5%, como el estudio Bein y Analytica, seguidos por Nomura y el Banco Supervielle, con 3,6%; del otro lado, Capital Economics estimó un crecimiento apenas del 1,5% y Societé Generale, del 1,8 por ciento. Para el próximo ejercicio, por arriba del promedio del 3,2% aparecen Santander, con el 4,5%; Supervielle, con el 4,2%; y Analytica, con el 4 por ciento. En tanto, el cálculo más bajo correspondió a FyE (0,4%) y a LCG (1 por ciento).

"La economía continúa sintiendo el impacto de las medidas económicas estrictas para reducir los desequilibrios macroeconómicos. La floja situación económica está afectando el sentimiento de los negocios, lo cual lleva a que caiga la inversión privada. Sin embargo, algunos brotes verdes están empezando a emerger", expresó el economista Ricardo Torné.

Como contrapartida, el informe destaca la fuerte baja de la inflación que se espera para los próximos dos años: 21,5% para 2017 (contra el 41% de 2016) y 15% para 2018. Por encima del consenso, se ubicaron Oxford Economics, con el 25,2%; Ecolatina, con el 23,6%; y FIEL con el 23,6 por ciento; por debajo, el Supervielle, con 17,9%, y Goldman Sachs, con 18,9 por ciento.

Respecto del tipo de cambio, el promedio de este año es de $ 18,23, aunque Itaú BBA se estiró hasta $ 19,20, el Supervielle a $ 19,02 y LCG a $ 19; en cambio, Oxford Economics indicó que será de $ 16,20 y Standard Chartered, 16,50 pesos. Para 2018, el consenso es de $ 20,66, con un máximo de $ 23,85, según Ferreres & Asociados; seguido por Ecolatina, con $ 22,82, e Itaú, con $ 22,46; del otro lado, Oxford Economics calculó $ 16,42.

Para la cuenta corriente, los analistas prevén un déficit de 2,7% este año y del 2,9% el próximo; en la balanza comercial, se prevé un déficit del 0,9% y del 2,4%, respectivamente. En el caso de las exportaciones, se cree que crecerán 6,3% este año y 6,4% el próximo, mientras que las importaciones subirían 9,5% y 8,7%, respectivamente.

Las reservas internacionales del Banco Central llegarían a US$ 43.100 millones y US$ 46.500 millones, mientras que el déficit fiscal ascendería al 4,9% y al 4%, respectivamente. Luego de un año de fuerte caída, la producción industrial crecerá el 2,6% y el 2,3%, mientras que el consumo privado aumentaría 2,9% y 3%, respectivamente. En tanto, la deuda externa pasaría de US$ 207.000 millones a US$ 226.000 millones. Por otro lado, el desempleo pasaría del 8,4% este año al 7,9% el próximo.