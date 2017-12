Bloques opositores denuncian la militarización del Congreso

En las afueras del Congreso diversos representantes del Frente para la Victoria, otros sectores del peronismo y el Frente de Izquierda realizan una conferencia de prensa. Denunciaron la militarización y llamaron a que los diputados no avalen el proyecto oficialista.

14 de diciembre

En las puertas del Congreso, distintos diputados del Frente para la Victoria, otros sectores del peronismo y el Frente de Izquierda denunciaron la enorme militarización de la sesión, incluso con personal de las fuerzas de seguridad que se encuentran adentro del Congreso de la Nación, algo que calificaron de "inaceptable".

Agustín Rossi, presidente del bloque de Diputados del FpV-PJ aseguró: "pedimos al Gobierno que levante este cerco militar que tiene el Congreso de la Nación en esta oportunidad". También indicó que hay "diputados que no pueden superar el cerco. Algunos tienen su carnet de diputados porque tienen ya más de dos años de mandato, pero los diputados nuevos no tienen su carnet de diputados y no pueden ingresar ya que no hay personal del Congreso acompañando el cerco militar". Finalmente, el exministro repudió la represión que ocurrió ayer contra distintas organizaciones sociales que se manifestaban contra la reforma y alertó: "Exigimos al Gobierno que no ejerza la represión institucional a los argentinos que vengan a movilizarse hoy".

El diputado Leonardo Grosso, integrante del bloque Peronismo para la Victoria planteó que no darán quórum y afirmó que "no hay condiciones para llevar adelante la sesión, el Congreso está sitiado".

Nicolás del Caño, referente y diputado nacional del PTS - Frente de Izquierda sumó su rechazo al operativo de militarización y exigió que sea retirado porque no existen condiciones para desarrollar la sesión. A su vez, remarcó: "El Gobierno no dijo esto en campaña. No dijo que le iba a meter la mano en el bolsillo a los jubilados, a los que reciben la asignación universal por hijo, las asignaciones familiares de los trabajadores. Si se hiciera un plebiscito se vería que el 90% de la población está en contra, por eso tienen que hacer esto".