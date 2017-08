Bolsillos flacos: el salario no alcanza

El Gobierno afirma que el salario real se recuperará este año, pero desde la asunción de Cambiemos el poder de compra de los trabajadores va marcha atrás. Un análisis de los verdaderos números.

1ro de agosto| |

Desde la asunción del Gobierno macrista y hasta marzo de este año (último mes para el que se pueden realizar cálculos por la disponibilidad de datos), el salario real del segmento de trabajadores del sector privado en blanco retrocedió 4,2 %. El nivel más bajo del poder de compra se exhibió en junio del año pasado: en ese momento la caída era mayor al 10 %.

Luego se recuperó los meses siguientes hasta diciembre sin nunca recuperar lo perdido con el ataque inicial. En febrero y marzo, el salario real volvió a caer. Es probable que en los próximos meses el salario recupere algo de poder de compra.

Es que en los últimos años, entre los meses de mayo y agosto se observan los mayores aumentos salariales debido a las paritarias en cuotas. Tal vez esto permita disimular muy relativamente la caída del salario real en la campaña electoral, pero es una total fantasía afirmar que se inicia una nueva tendencia de recuperación.

Incluso la escalada del dólar de las últimas semanas impactará en la inflación: todos los analistas económicos coinciden que trepará por encima del 2 % mensual en julio. Por lo cual, hasta podría verse comprometido el efecto de mejoría relativa que experimentan los trabajadores cuando ingresan los aumentos paritarios.

Hay que alertar que la pérdida del poder de compra señalada de 4,2 % promedio entre los trabajadores del sector privado oculta que hay segmentos que perdieron más: por ejemplo, en la industria manufacturera la caída del salario real hasta marzo es de 7,9 % o en el comercio de 5,6 %.

Entre los trabajadores estatales la pérdida de poder de compra es mayor: un reciente informe de la CTA indica que “el retroceso salarial en términos reales ha sido sostenido en el tiempo y luego de implementados los recientes acuerdos salariales (agosto de 2017) el salario real de convenio se encontrará un 4,7% por debajo de un año atrás y un 21,7% por debajo del nivel del año 2009”. Y de septiembre en adelante, agregamos, volverá al sendero de retracción.

Por último, para los trabajadores no registrados (en "negro"), que comprenden casi el 35 % de los asalariados y que justamente por su condición no existe forma de medición directa de la evolución del salario real, no es exagerado decir que la ausencia total de derechos habilitó una pérdida mayor de su poder de compra.

El promedio de ingresos en el primer trimestre de 2017 para la población relevada por Indec fue de $12.695. Este promedio comprende los asalariados del sector privado en blanco, los estatales, los no registrados (en "negro") e incluso personal de comando de las empresas con elevadísimos beneficios.

Aun así, el promedio de los ingresos apenas cubre la mitad de la canasta familiar estimada en alrededor de $ 25.000 en la actualidad. Esa realidad no la puede ocultar ni la mejor campaña de marketing electoral. (LID)