Bonadio avanza contra Cristina: pidió autorización para allanar propiedades y su despacho

El juez espera el visto bueno del Senado para entrar a las casas de la expresidenta, quien ya fue citada a una indagatoria para el 13 de agosto

3 de agosto

La explosiva causa de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, que sorprendió por la cantidad exfuncionarios y empresarios detenidos, parece ahora enfocarse definitivamente en la figura de Cristina Kirchner.

Si bien el juez federal Claudio Bonadio citó a la expresidenta y actual senadora a una indagatoria el próximo 13 de agosto, los tiempos se están acortando y la situación podría cambiar rápidamente.

Bonadio acelera la investigación a tal punto que ya pidió autorización al Senado para allanar tres domicilios y el despacho del Congreso de la líder del Frente para la Victoria, en el marco de la causa por los cuadernos con detalles sobre supuestas coimas en la obra pública durante su gestión. Así lo detalla La Nación, medio que acercó los cuadernos del escándalo al juez.

El pedido para avanzar con los allanamientos ya fue firmado por Bonadio, pero todavía no llegó a la presidenta del Senado, Gabriela Michetti.

En concreto, Bonadio se propone allanar el departamento que la expresidenta tiene en Uruguay y Juncal, en Recoleta. Además, también planea ingresar en sus dos casas de Santa Cruz: la de Río Gallegos, de la calle Mascariello, y la de El Calafate, detalla La Nación.

¿Por qué no lo hizo todavía? Bonadio necesitan la autorización del Senado, sitio donde la suerte que tendrá su petición es, por el momento, incierta.

Frenos al desafuero El juez Bonadio volverá a pedir en los próximos días el desafuero que, como senadora, posee Cristina Kirchner, aunque el proceso no avanzaría sin una sentencia firme.

Bonadio ya envió al Senado una nota, que ingresó el último miércoles, para solicitar que se informe si "registra trámite parlamentario" el pedido de desafuero contra la senadora del Frente para la Victoria que había hecho el año pasado en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

Se trata de un trámite previo a un nuevo pedido de desafuero que será enviado en los próximos días, dejaron trascender fuentes judiciales, por la investigación denominada "cuadernos de la corrupción".

En este caso se investiga una bitácora de viajes escrita a mano por Oscar Centeno, ex chofer del ex funcionario del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, que detalla la circulación de bolsos con dinero para el presunto el pago de coimas de la obra pública al Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner.

Aún se desconoce en qué momento Bonadio solicitará el desafuero, aunque se prevé que lo haga luego de indagar a la ex mandataria por este caso, el próximo 13 de agosto en los tribunales de Comodoro Py.

En tanto, en los próximos días la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado donde se tramitan los pedidos de desafuero, deberá elevar un informe sobre lo ocurrido con la solicitud enviada en diciembre de 2017, como respuesta a la nota del juez.

Aquel pedido de desafuero no prosperó, en primer lugar, por la negativa del Bloque Justicialista que comanda Miguel Pichetto, cuya doctrina es no desaforar a ningún senadores hasta que exista "sentencia firme": el caso testigo es el de Carlos Menem, que está condenado pero apeló en última instancia a la Corte Suprema de Justicia.

En segundo lugar, ese pedido de desafuero y detención perdió peso en la Cámara alta luego de que todos los detenidos por la causa del supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Memorandum con Irán quedaran en libertad.

Ante la posibilidad de una nueva solicitud para quitarle los fueros de senadora a Cristina Kirchner, el jefe del bloque de del Frente para la Victoria-PJ, Marcelo Fuentes, consideró este jueves que la Cámara alta no lo habilitará.

"Entiendo que Pichetto va a mantener su postura de no tratar desafueros en el Senado, quiero creer eso. Es una cuestión de principios que ha sostenido a lo largo del tiempo. No veo por qué no va a modificar eso independientemente de su candidatura", afirmó Fuentes.

En declaraciones a radio Futurock, el senador neuquino evaluó que existe una "estrategia contra Cristina" que es "uniforme" en los distintos países de la región y precisó: "Con (Rafael) Correa, con Dilma (Rousseff), con Lula (Da Silva). Los grandes medios aliados con sectores de la Justicia para que no vuelvan los populismos a América Latina".

"Espero que se mantenga el criterio de no habilitar el desafuero si no hay sentencia firme", remarcó Fuentes ante la posibilidad de una nueva solicitud de Bonadio en ese sentido.

Fuentes del Bloque Justicialista indicaron que, por el momento, la llamada "doctrina Pichetto" o "doctrina Menem" de aguardar una condena de prisión firme, sin posibilidades de más apelaciones, se mantiene.

El argumento de esa doctrina se sostiene en la decisión de la Cámara Electoral cuando habilitó a Menem a ser nuevamente candidato a senador nacional en 2017, pese a tener una condena a prisión por la causa del contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

También se apoya en lo que dicta la Ley de Fueros (25.320), que establece en su artículo 1 que cuando un funcionario sujeto a desafuero, remoción o juicio político fuera objeto de una causa penal, el tribunal podrá "seguir adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión".

Es decir, los fueros no impiden que la causa judicial siga su curso hasta agotar todas las instancias de apelación: éste es el principal argumento de Pichetto para bloquear los pedidos de desafuero, cuando el legislador en cuestión esté siempre ajustado a derecho y cumpla con todos los requerimientos de la Justicia. (IProfesional)