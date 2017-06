Bono a cien años: rechazo de los economistas

Varios economistas criticaron la colocación a cien años por U$S 2.750 millones realizada por el gobierno nacional y apuntaron a los condicionamientos que generará la alta tasa de interés pagada.

21 de junio

El Gobierno emitió un bono a cien años por U$S 2.750 millones y las críticas de los especialistas y políticos opositores no tardaron en llegar.

Desde diferentes lugares del espectro ideológico político y profesional, se cuestionó que costará "más bajar la tasa", hablaron de que está "cargando la mochila hacia el futuro" o bien calcularon que se necesitarán "diez generaciones para pagar" esta deuda y hasta le pidieron al Gobierno "más explicaciones".

El ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, calificó a la operación de una "delirio importante" ya que, cuando se emite deuda, señaló, "lo que siempre hay que tener presente es qué cosa estás haciendo en política económica. Así, si te lo valoran, la tasa va bajando".

El economista sostuvo que "es como que han tirado la toalla en un aspecto muy importante: no van a poder bajar la tasa en el futuro. Es lo que están diciendo con la acción que han tomado".

Por su parte, Agustín Monteverde indicó que "la tasa parece baja en relación a nuestro pasado reciente pero es extraordinariamente alta. Estamos endeudándonos a una tasa alta y a 100 años", criticó.

Monteverde dijo que "los hechos muestran que se decidió no bajar el gasto", enfatizó y, "por lo tanto, esto no despeja ninguna necesidad de financiamiento, si no lo que hace es cargar más la mochila hacia el futuro".

El especialista explicó que "seguramente hay dos formas de ver (la colocación) y para los operadores financieros ’la Argentina colocó deuda a mayor plazo y despejó las necesidades financieras’. Pero para mí no es así" y añadió "desde una óptica financiera, económica y política esto es endeudarse en forma perpetua. Es pasar cuatro generaciones para delante el sacrificio que no se quiere hacer ahora".

El economista kirchnerista Agustín D’Atellis advirtió "es una locura. Dijeron que cerraban con los holdouts y que la idea era bajar las tasas y ahora fijan a 100 años una tasa del orden de 8,5 %".

El ex viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, hoy director de la Universidad del CEMA, escribió una serie de tuits en los que cuestionó la emisión y sostuvo "el país les ruega ’no más deuda’ y ellos toman a 100 años sin explicar".

El economista José Luis Espert, quien en su cuenta oficial señaló que "a qué plazo y tasa nos prestan, me tiene sin cuidado. Me preocupa que no aprendamos que en 60 años tuvimos 56 de déficit con cuatro crisis homéricas".

En tanto, Santiago Palma Cané señaló que la situación actual del país, con riesgo país mayor a 400 puntos básicos, no parece el mejor momento para emitir a 100 años. Así, sostuvo "se pagaría cupón del 8,25 %. Altos costos para tantos años".

Quien se diferenció de las opiniones más duras fue el exsecretario de Finanzas, Miguel Kiguel, quien afirmó que la colocación "fue parte de un objetivo de avanzar en el programa financiero" y explicó la movida desde un ángulo técnico "como el dólar se movió menos de lo proyectado, se necesitaban más fondos y la operación de hoy fue una forma de cerrarlo", agregó.

El endeudamiento de Cambiemos fue cuestionado, incluso por economistas liberales que aplaudieron muchas de las medidas del Gobierno como la eliminación del cepo y el pago a los fondos buitres. El bono a cien años representa una hipoteca a una alta tasa de interés que recaerá sobre los trabajadores. (LID)