Borrando con el codo: abrupto giro del Gobierno en el debate sobre jubilaciones de privilegio

“Hoy en día en todo el mundo se elevan las edades de jubilación. Llevarla a 65 años no es más que adecuar la edad de jubilación de estos regímenes”. La frase no es de Mauricio Macri. Tampoco de José Luis Espert ni mucho menos de Christine Lagarde. La pronunció el Secretario de Seguridad Social del gobierno del Frente de Todos, Luis Bulit Goñi.

27 de febrero

Fue en medio de su exposición en la reunión de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando intentaban explicar los alcances del proyecto que intenta eliminar algunas jubilaciones de privilegio, pero sin tocar a presidentes u obispos, como planteó en su discurso Nicolás del Caño.

El planteo de Goñi se refería específicamente al aumento de la edad jubilatoria para las mujeres del régimen del poder judicial, algo que de aprobarse hubiera sentado un peligroso precedente a futuro. El guiño al FMI, que es el abanderado de las reformas previsionales en todo el mundo, no podía ser más explícito.

Frente a las críticas el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, avisó que iban a retroceder en esa cuestión y, finalmente, la medida quedó anulada en el dictamen aprobado por mayoría.

Ya parece un modus operandi del gobierno y no es chiste. En los últimos días se viene repitiendo esta escena: un funcionario propone una medida de ajuste, y otro sale a contradecirlo. Mientras tanto, miden el clima social y si pasa… pasa. Ya van dos veces que Vanoli se encarga de aclarar la misma situación. Sería poco creíble decir que son “problemas de comunicación”.

Pero eso no fue todo. Bulit Goñi tiró una frase que educó a todo el recinto con un nuevo concepto sobre qué hacer para luchar contra el patriarcado: ajustar a las mujeres.

Aunque parezca humor Stand Up, tenemos que decir que es preocupante que un funcionario del gobierno diga algo como esto: “En cuanto a la cuestión de género, en la actual ley no hay diferenciación para jueces y juezas. Lo que pretende el proyecto es no innovar en ese aspecto, es mantener la igualdad de género”.

En Argentina, las mujeres mueren a diario por abortos clandestinos, víctimas de las redes de trata o de femicidios. Además sufren todo tipo de violencias, empezando por la que ejerce el propio Estado, tanto con la ausencia de políticas de emergencia como con las medidas de ajuste y la inflación, que recaen con más peso sobre las espaldas de las mujeres trabajadoras. Pretender que una política de ajuste como la suba de la edad jubilatoria tiene que ver con la igualdad de género, no solo es una falsedad sino que demuestra el cinismo que maneja el Secretario de Seguridad Social. (LID)

Por Javier Nuet