Broda criticó las medidas de Alberto: "Argentina es una máquina de violar derechos de propiedad"

El economista Miguel Ángel Broda aseguró que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno no son compatibles con la meta de reducir el déficit fiscal.

16 de diciembre

El economista Miguel Ángel Broda aseguró este domingo que las medidas económicas anunciadas por el Gobierno nacional durante los últimos días no son compatibles con la meta de reducir el déficit fiscal y aseguró que "Argentina es el mejor ejemplo de que darle a la maquinita (emisión monetaria) es desastroso".

Si bien el consultor aclaró que al nuevo gobierno hay que darle "beneficio de inventario", se mostró intranquilo sobre el origen de los recursos para financiar las políticas anunciadas.

"Plan del hambre, plan de infraestructura, plan de vivienda; no da para cerrar con un punto de déficit primario, no alcanza para hacer todo", aseguró en una entrevista en América.

En esa línea, al ser consultado sobre la consistencia del programa económico explicó que apenas se trata de "un plan Papá Noel transitorio para tratar de que en la fase recesiva del ciclo podamos empezar a crecer".

Por eso, le recomendó al flamante ministro de Hacienda, Martín Guzmán, que busque generar confianza.

"Con la doble indemnización no se va a tomar a nadie por temor a que pueda extenderse. Argentina es una máquina de violar derechos de propiedad y la única manera de salir de esta decadencia es generar confianza", explicó.

Y agregó: "Todo lo tenemos que hacer con una visión de renovación de expectativas y de confianza".

Por otro lado, caracterizó a Guzmán como un economista "heterodoxo y keynesiano" que "revalora el rol del Estado y que busca fallas en los mercados".

"Siempre el diagnóstico del conjunto de la gente que piensa de esa manera es que estamos en recesión porque falta demanda agregada, porque la gente no tiene para comprar", señaló.

"La deuda no es la clave, es el residual -sostuvo-. Como no tengo suficiente para gastar y no tengo financiamiento, tengo que eliminar lo que pago de intereses. Pero eso es consecuencia de la visión sobre qué es lo que hay que hacer para salir de la recesión".

Además, afirmó que "Argentina es el mejor ejemplo de que darle a la maquinita (emisión monetaria) es desastroso y por eso tenemos la decadencia que tenemos hace 100 años".

Según Broda, la prioridad es salir de la recesión cíclica pero implementando todas las medidas "en función de cómo se puede salir de la decadencia".

"Cuando uno mira a la Argentina -dijo-, uno dice que primero hay que salir de la recesión cíclica, pero lo tengo que hacer en función de cómo puedo salir de la decadencia. Argentina es el único país que era rico y se hizo pobre, que aumentó su desigualdad. El único, excepto Venezuela".

En el plano político, si bien aclaró que tiene "expectativas optimistas" en relación a lo que puede pasar con el gobierno de Alberto Fernández, criticó en duros términos a la gestión de Cristina Kirchner.

"Las PASO fueron un golpe terrible a las expectativos porque la gente dice: ‘Van a volver a hacer lo que hicieron’", dijo. Y, frente al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien también estaba presente como invitado en el programa, opinó que "no hay nadie en la Argentina que dude de lo que robaron Cristina Kirchner y su gente".