CASO MALDONADO: "Hay muchas cosas que no están claras", dijo Pérez Esquivel

El premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel planteó que deben esperarse los resultados de los peritajes en la zona donde fue hallado un cadáver en el río Chubut, cerca del lugar en el que fue visto por última vez Santiago Maldonado, porque "hay muchas cosas que no están claras y no se sabe si el cuerpo fue plantado".

18 de octubre

"Debemos esperar los peritajes porque hay muchas cosas que no están claras y no se sabe si el cuerpo fue ’plantado’", declaró el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en declaraciones formuladas a radio El Mundo, en las que recordó también, que antes de la búsqueda realizada el martes por la Justicia, "hubo muchos rastrillajes (en la zona) y no habían encontrado nada".

El dirigente de derechos humanos aseguró que el momento actual "es muy conmocionante, no sólo para la familia sino para todos", por ser un tema "humanitario, social y político porque tiene que ver con la desaparición forzada de una persona".

Por otra parte, consideró que a cuatro días de las elecciones legislativas, el caso Maldonado "va a tener un impacto" y advirtió que "no hay que hacer especulaciones políticas aunque algunos intentarán sacar rédito de esto".