CASO MALDONADO: Para la vocera de la comunidad mapuche, el cuerpo hallado fue "plantado"

La vocera del Pu Lof de Cushamen, Soraya Maicoño, dijo que el cuerpo hallado en el Río Chubut en el marco del operativo de búsqueda de Santiago Maldonado "fue plantado" y argumentó que "era imposible no verlo" en los "anteriores rastrillajes realizados en el lugar".

18 de octubre

"Es una pena y lamento muchísimo tener que estar diciendo esto y no puedo creer que esto esté sucediendo, y lo lamento un montón por si llega a ser el cuerpo de Santiago, pero era claramente un cuerpo plantado", dijo Soraya Maicoño, vocera del Pu Lof en declaraciones formuladas este miércoles a radio Del Plata.

Agregó que el cadáver hallado "apareció flotando" y que "era imposible no verlo", y que por eso sostienen que fue "plantado". La integrante de la comunidad mapuche en donde fue visto por última vez Maldonado el 1 de agosto pasado tras un corte de ruta desalojado por la Gendarmería añadió que el cuerpo "incluso estaba en un lugar que hasta hace dos semanas no había tanta agua, porque no había crecido tanto el río, con lo cual si hubiera estado ahí, hubiera sido más evidente antes que ahora".

"Pero vamos a ver qué sucede, si fue él; y después ver qué pasó, sabemos que el cuerpo habla", sostuvo Maicoño. También recordó que la zona donde fue hallado el cuerpo "ya había sido rastrillada el 5 de agosto" pasado, cuatro días después de la desaparición del joven artesano. (Télam)