CASO SANTIAGO MALDONADO. Gustavo Lleral: “El caso caratulado como desaparición forzada no está cerrado”

“El testigo E no existe en el expediente” afirmó el juez. Una desmentida a Clarín, que inventó que un supuesto "delator" mapuche habría dado el dato para el hallazgo de Santiago.

24 de octubre

A días de sus últimas declaraciones, realizadas el pasado viernes luego de finalizada la autopsia, el juez Gustavo Lleral dialogó con La Nación y con Página 12.

Sus definiciones más importantes en relación a la causa que investiga la desaparición de Santiago Maldonado desmienten las operaciones que vienen realizando medios como Clarín y su seudoperiodista Claudio Andrade.

“Mire... el testigo E no existe en el expediente. Nunca declaró ante sede judicial, nunca tuvo contacto conmigo ni con nadie de este juzgado. Desconozco quién es el testigo E”, afirmó el magistrado. Y agregó: “No declaró nunca... así que no sé de qué se pudo haber dado vuelta o cómo pudo haber cambiado porque aquí no declaró nunca, ni en el juzgado ni en ningún lado. Insisto en que en el expediente no existe”.

Recordemos que el testimonio brindado por el "testigo E" consta en el expediente abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, y que su identidad es reservada y protegida.. Esa declaración implicaría directamente a la Gendarmería en la desaparición de Santiago. Según lo que se conoce de su testimonio, Santiago intentó cruzar el río con él, como no pudo volvió a la orilla, allí lo apresaron tres gendarmes, lo subieron por la barranca y se lo llevaron.

Esta definición desmiente la “hipótesis” que desde hace días intenta establecer el diario de Magnetto a favor de deslindar las responsabilidades del Gobierno, el Estado y la Gendarmería en la causa.