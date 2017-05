CASTA JUDICIAL: Eduardo Freiler, un juez millonario que “ayudó” tanto al macrismo como al kirchnerismo

El magistrado está en la mira por sus fabulosas posesiones, imposibles de justificar con sus ingresos. Un amigo del poder político que muestra los privilegios de los que goza la casta judicial.

29 de mayo

Eduardo Freiler es titular de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Desde hace semanas se encuentra en el centro de las miradas por el intento del oficialismo de Cambiemos de desplazarlo de su cargo. La acusación que pesa sobre el magistrado es por mal desempeño de sus funciones y presunto enriquecimiento desmedido. El funcionario no puede explicar un monto de $ 17 millones.

La acusación no carece de fundamentos. El juez tiene el patrimonio más alto entre sus pares del fuero Federal. Según un informe del sitio Chequeado.com, en su declaración jurada de 2005, el juez declaró una casa de 282 metros cuadrados en Olivos, dos departamentos, una casa y cuatro lotes en Necochea, un departamento en Mar del Plata y once lotes por más de 200 mil metros cuadrados en Villa Garibaldi, una localidad en las afueras de La Plata. Reportó, además, tres autos, un jeep y un yate, todos compartidos con su ex esposa, la camarista en lo civil Marcela Pérez Pardo.

La misma fuente indica que en la declaración jurada de 2013, Freiler incorporó un departamento en Pinamar, un nuevo yate, más caballos y otro Mercedes Benz. Asimismo, en 2014, informó haber comprado una casa en Olivos de 597 metros cuadrados, que alcanzó un valor fiscal de 2,5 millones de pesos. A eso agregó otro Mercedes Benz y una Ecosport Titanium, valuada en 200 mil pesos.

A ello sumó, en 2015, la compra de once lotes (equivalentes a 4.400 metros cuadrados) en el Paraje Costa Bonita, en Necochea, una moto de agua, un Porsche valuado en $80.000 y 36 bovinos que obtuvo a cambio de 27 de sus caballos. La simple enumeración de las posesiones causa estupor.

Si bien el patrimonio del juez pareciera no haberse incrementado de manera notoria, esto se debería al hecho de que la valuación presentada por el magistrado es marcadamente más baja que aquello que efectivamente pagó por las cosas. Así, por citar un solo ejemplo, el valor que Freiler indicó para la moto de agua antes mencionada fue de $15 mil, cuando el boleto de compra venta indica una suma de $150 mil abonada por el funcionario.

Juicio político en suspenso

En la mañana de este lunes, luego de las especulaciones sobre el voto decisivo de Jorge Candis en la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, quedó abierto formalmente el camino de juicio político al magistrado. Este jueves podría resolverse finalmente si se avanza en la destitución del camarista.

Sin embargo, como ya se informó, el voto en contra del juez Candis abre múltiples incógnitas, dado que podría impedir que en el plenario del Consejo -aun no confirmado para este jueves- el oficialismo logre los votos necesarios para darle curso efectivo a la destitución. De no ser así, Cambiemos debería apelar a otras opciones para avanzar en ese camino o esperar a una renovación del organismos en cuestión.

Un amigo del poder político

En estas semanas, desde sectores del kirchnerismo se intentó defender a Freiler. Esto generó las acusaciones por parte del oficialismo de Cambiemos.

En el marco de una campaña con acusaciones cruzadas, este lunes el diario La Nación hizo pública una versión que indica que habrían existido múltiples llamados por parte de referentes kirchneristas para que Candis, cuyo voto decisivo estaba en duda, se inclinara a favor del acusado.

Cabe recordar que Freiler había fallado muy convenientemente en casos en que el kirchnerismo podía ser golpeado. Entre ellos estaban decisiones ligadas a la causa Hotesur, así como la denuncia que implica a la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Sin embargo, el millonario magistrado no es solo un amigo del kirchnerismo. Por el contrario, entre sus fallos para recordar se encuentra el sobreseimiento del presidente Macri en la causa de las escuchas ilegales, cuando era jefe de Gobierno de la CABA. Por esta decisión, en su momento, fue acusado de recibir coimas.

Ni el actual Gobierno de Cambiemos ni la anterior administración kirchnerista se privaron de utilizar a la casta judicial para su propio beneficio. El mismo Freiler es parte de la misma.

Una casta que se enriquece en la función pública y mantiene estrechos lazos con el poder político de turno y el poder económico de los grandes empresarios. En el caso de los jueces, conforman una casta casi vitalicia.

En el camino de enfrentar esa casta, desde el PTS en el Frente de Izquierda se ha sostenido la necesidad de que todo funcionario o legislador gane lo mismo que un trabajador promedio. En el caso del Poder Judicial, se señala asimismo que los jueces deben ser elegidos por medio del sufragio universal así la necesidad de establecer juicio por jurado popular.

Medidas de este tipo pueden ayudar a enfrentar y denunciar a la casta de funcionarios millonarios de los cuales Eduardo Freiler es solo un ejemplo. (LID)