CAUSA DE LOS CUADERNOS: Qué dijo el testigo clave que vio a Cristina Kirchner sacando bolsos y documentos del mausoleo

Danilo Adolfo Penissi, exfuncionario de la intendencia de Río Gallegos, es el nombre que está en boca de todos luego de que declarara que vio a personas salir con bolsos del mausoleo de Néstor Kirchner.

18 de octubre

Penissi además involucró en forma directa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el traslado de bolsos con "plata y documentación". También nombró a personas ligadas al kirchnerismo, como el exchofer de los Kirchner, Rudy Ulloa.

Él fue jefe del Departamento de Obras Civiles durante la intendencia de Martín Aburto en Río Gallegos y ahora se transformó en un testigo clave en la causa de los "cuadernos" que lleva el juez Claudio Bonadio.

Afirmó que la familia Kirchner, en complicidad con el jefe de Policía de Río Gallegos, el casino y la casa de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz realizaban "simulacros" del traslado de bolsos desde el mausoleo del expresidente Néstor Kirchner para estar preparados ante allanamientos judiciales.

"No hay un tornillo que se mueva sin que ella no sepa", dijo Penissi en TN. "Ella comanda todo. No solo vimos cómo llevaban los bolsos sino que sabemos la cantidad de veces que se bajaba Cristina (en el mausoleo). Cristina trasladó bolsos en persona. En una oportunidad la vi entrando un bolso", dijo en una entrevista televisiva.

Penissi dijo que el simulacro ocurrió en 2013, y que las personas involucradas fueron con camionetas y repartieron el dinero entre la Casa de Gobierno y el Casino Club de Río Gallegos.

"Esto lo supe por gente que revista en las filas de la Policía provincial. Tengo entendido que eran alrededor de 40 bolsos y que eso lo manejaron Máximo Kirchner y Rudy Ulloa", afirmó. (IProfesional)