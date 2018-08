CAUSA DE LOS CUADERNOS: Uberti declaró ante Bonadio que recibió varios bolsos con plata de Techint para Néstor Kirchner

El exfuncionario afirmó haber recibido 5 bolsos con u$s100.000 cada uno de parte Betnaza durante 2006 y no en 2008 como declaró el ejecutivo del holding

Las declaraciones de Claudio Uberti ante el juez Claudio Bonadío podrían complicar la situación de los empresarios del Grupo Techint hasta ahora involucrados en el pago de coimas a miembros del anterior gobierno kirchnerista.

Según consta en la transcripción de lo que el ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal declaró el pasado 13 de agosto, los fondos no habrían sido entregados por el holding de la familia Rocca para resolver la expropiación de una de sus empresas por parte del gobierno venezolano en el 2008.

Es que, según el expediente, Uberti sostuvo haber intermediado entre Techint y el ex presidente Néstor Kirchner para que el conglomerado local aportara bolsos con u$s100.000 por lo menos en cuatro oportunidades, pero en el 2006.

Es decir, dos años antes de lo declarado en la causa tanto por Luis Betnza, director de Tecnint e imputado en la causa, como por el propio Paolo Rocca durante un evento empresario llevado a cabo la semana pasada.

Ambos, aseguraron que el dinero que aportaron y que figura en los cuadernos de Oscar Centeno, les fue pedido por el propio Uberti para mediar en el proceso de expropiación de Sidor que en el 2008 inició el gobierno chavista de manera intempestiva y violenta.

En su declaración, Betnaza identificó a tres ex funcionarios kirchneristas como quienes le pidieron dinero para interceder ante los venezolanos, uno de los cuales habría sido el propio Uberti.

También se responsabilizó por las gestiones que hizo Héctor Zabaleta, ex director de Administración de Techint, ante Roberto Baratta para la entrega de los bolsos con dinero.

Pero siempre sostuvo que los fondos habían sido solicitados por los ex funcionarios de la cartera que estuvo a cargo de Julio De Vido para resolver la crítica situación que sufrió la acería Ternium-Sidor en Venezuela.

De hecho, tras sus declaraciones el propio grupo emitió un comunicado en el cual se aseguraba que las “contribuciones” se concretaron en el 2008 “ante la exigencia de funcionarios K durante la expropiación de Sidor en Venezuela”.

De acuerdo con la nota, Betnaza "aportó prueba documental sobre el violento proceso de nacionalización de empresas del Grupo Techint en Venezuela, entre ellas SIDOR en 2008".

"Betnaza declaró que para salvaguardar la integridad física y la repatriación de más de 200 empleados del Grupo Techint y sus familiares en Venezuela, que vivían un contexto amenazante durante el proceso de nacionalización y traspaso hostil de Sidor por parte del régimen chavista, accedió a efectuar contribuciones ante la exigencia de funcionarios de la administración kirchnerista en la Argentina", agrega el comunicado que Techint difundió la semana pasada.

Estas palabras fueron luego refrendadas por el propio Rocca en el encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada en salones del Sheraton Hotel de Retiro.

En ese marco, el empresario señaló que Techint realizó “contribuciones” al gobierno de Néstor Kirchner. “Luis Betnaza accedió a exigencias del Gobierno argentino”, agregó Rocca sobre la declaración del director institucional de la empresa ante el juez Bonadio.

Pero negó que el grupo haya participado del club de la obra pública y aclaró que, entre el 2004 y el 2014 Techint solamente fue protagonista del 1% de todas las adjudicaciones de este tipo de emprendimientos por parte del Estado nacional.

La versión de Uberti Sin embargo, en ninguna parte de la declaración de Uberti se refiere a los aportes de Techint como parte de las negociaciones ante Venezuela por Sidor. El ex funcionario K declaró haber sido titular del organismo a cargo de las concesiones viales Occovi entre el 25 de mayo del 2003 y el 9 de agosto del 2007, y aseguró que con relación a las declaraciones de Betnaza ya no era más funcionario en ese período.

Aseguró haber tenido contacto con Rocca durante un viaje de empresarios realizado a Venezuela en el 2006. Según su declaración, participaron alrededor de 100 hombres de negocios que llegaron a Venezuela a participar de la inauguración de un proyecto de la empresa mendocina Impsa que había firmado un contrato en la localidad de Macahuan.

“En el evento, en un cuarto intermedio, Paolo Rocca se acercó a Kirchner, le hablaba o tironeaba y yo me acerqué a Betnaza para que le diga a Rocca que no lo atosigue”, sostuvo Uberti ante el juez Bonadio.

Agregó que en ese momento no tuvo un diálogo directo con el ex presidente de la Nación sino que De Vido le pidió que le dijera a Betnaza que “si quiere que lo tratemos bien tiene que ponerse”.

Así transmitió el mensaje el cual fue respondido por el ejecutivo de Techint quien le advirtió, de modo coloquial, que el grupo no iba a hacer eso. Pero luego, por orden del propio Kirchner debió acercarse nuevamente a Techint para lo cual, de regreso de Venezuela, se presentó en la oficina de Betnaza en la calle Della Paolera, de Puerto Madero.

Según Uberti, en esa ocasión que ubica en el 2006, el ejecutivo le entregó u$s100.000 y le dijo que era para Kirchner y que esa situación se repitió “entre cinco y seis veces”.

“En esas oportunidades, me lo entregó Betnaza personalmente y luego me pedía que bajara a otro piso, que me lo iba a entregar otra personal. Esos paquetes de dinero se los entregué directamente a Kirchner”, argumentó Uberti en otro párrafo de su declaración indagatoria de la semana pasada.

Consulados por iProfesional, desde Techint, mantuvieron la versión de los pagos a modo de contribución para que el kirchnerismo mediara con el gobierno chavista por la salida de Sidor.

El objetivo, según el grupo, era obtener una compensación por la expropiación de Sidor, además de asegurarse una salida ordenada de todo el personal de su empresa controlada.

También sostuvieron que hasta ahora no existe ningún pedido de indagatoria contra Rocca y por ese motivo descartaron que el empresario tenga intenciones de renunciar a sus cargos en Techint, tal como sí lo hicieron otros de sus colegas imputados en la causa.

El caso más importante en este sentido es el de Aldo Roggio, quien luego de haber declarado ante Bonadio y de haberse convertido en “imputado colaborador”, optó por renunciar a todos sus puestos para evitar que el grupo se vea perjudicado en sus planes de negocios y que sus acciones sufran un fuerte desplome en los mercados bursátiles en los que cotiza.

En este sentido, en el registro de audiencias de la Casa de Gobierno se destaca una visita de Rocca y Betnaza pero en abril del 2008, de la cual participaron la propia ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido. (IProfesional)