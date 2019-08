CGT, a Macri: "Si no tiene la capacidad para solucionar esto, que pida ayuda a los que sabemos"

"Si el dólar está a este precio es porque el Banco Central lo está ofreciendo", indicó el líder de la central obrera, Héctor Daer.

13 de agosto

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, habló tras las PASO, criticó el manejo del presidente Macri ante la volatilidad del mercado y dijo: "Si el gobierno no tiene capacidad para solucionar esto, que pida ayuda a los que sabemos".

El sindicalista se refirió al fuerte aumento del dólar, y atribuyó la culpa al oficialismo: "Si el dólar está a este precio es porque el Banco Central lo está ofreciendo".

Además, advirtió que "este lunes de crisis lo generaron ellos con lo que hicieron el viernes mintiéndole a los mercados", en declaraciones radiales. El dirigente peronista sugirió que el Gobierno debería "tomar restricciones y no rifar las divisas".

Así mismo, Daer destacó el triunfo de Alberto Fernández y lo desvinculó de la reacción de los mercados: "Alberto no tiene que involucrarse en esta crisis ahora, no es el presidente y no debe desgastarse", dijo, y sugirió que dentro del peronismo hay "economistas importantísimos que pueden, sin ser parte, aconsejar a este Gobierno en cómo moverse".

Esta mañana, tras el triunfo, Fernández dijo que el aporte de los gobernadores del PJ fue "trascendental" y ponderó el apoyo de los gremialistas entre los cuales incluyó a Daer, Yasky y Moyano. Así mismo, Daer festejó la victoria y afirmó su apoyo: "Para el movimiento obrero es una responsabilidad acompañar a Alberto".

"El pueblo cambió para retomar un proyecto de país, nos quisieron engañar con el empate técnico y no era así. Fue una gran irresponsabilidad por parte del Gobierno el seguir ocultado lo que estaba pasando", agregó el sindicalista en referencia a la difusión de las encuestas que mostraban un empate técnico entre los candidatos, y concluyó: "Creo que se tomó un camino para reconstruir la Argentina".