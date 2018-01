CINISMO: Mientras hipoteca al país, Macri pidió “no endeudar a nuestros hijos y nietos”

El descanso en el lujoso Country Club Cumelen fue brevemente interrumpido para que el presidente asista a un acto en el Parque Eólico Rawson. Allí Macri afirmó que "No queremos seguir tomando deuda".

3 de enero

El descanso en el lujoso Country Club Cumelen fue brevemente interrumpido para que el presidente asista a un acto en el Parque Eólico Rawson. Allí Macri afirmó que "No queremos seguir tomando deuda".

Pareciera un chiste que el presidente se muestre autero en relación a la toma de deuda cuando hizo un acuerdo con los fondos buitre, aceptando todas las condiciones del ahora fallecido juez neoyorquino, para comenzar un nuevo ciclo de endeudamiento que adquiere un ritmo vertiginoso.

Desde 2015 hasta el segundo trimestre de 2017, la deuda pública regularizada escaló desde U$S 223 mil millones hasta los U$S 291 mil millones: un incremento de U$S 68 mil millones, o un 30 % en un poco más de un año y medio.